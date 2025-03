El mantenimiento de barcos, una oportunidad de crecimiento para el Puerto de Algeciras

Algeciras/El Puerto de Algeciras destaca en el mundo por su importante tráfico de contenedores y, dentro del amplio abanico de servicios que se ofrecen a su alrededor, la reparación y mantenimiento de buques es una de las actividades que mayor volumen de trabajo registra. Sin embargo, el sector apunta a que, con más espacios para operar en suelo portuario, la dársena podría crecer aún más para acercarse a las más importantes de Europa.

"Si quieres ser un puerto puntero en Europa, tienes que ofrecer reparaciones", señala Adán Márquez, CEO de Crosscomar, una de las principales compañías del sector en el puerto de Algeciras. El directivo apunta que las concesiones de suelos portuarios en los últimos tiempos han limitado el espacio disponible para que las empresas puedan operar en el mantenimiento de buques, lo cual reduce sus posibilidades de trabajo.

Según su explicación, puertos como el de Róterdam han alcanzado volúmenes de tráfico marítimo tan altos al contar con un sector de mantenimiento fuerte. "En Algeciras hay 50 embarcaciones auxiliares, lanchas de provisión... y en Róterdam hay 900, eso te da una idea de lo que es un puerto y otro", apunta. En este sentido, pide a la autoridad portuaria una visión más amplia para potenciar a ámbito empresarial: "Creo que Algeciras debería mirar más allá de las terminales de contenedores y algunas empresas y centrarse un poco más en la reparación".

Crosscomar compite en el entorno portuario de Algeciras con poco más de cinco empresas con proyección internacional, es decir, aquellas que atienden a buques extranjeros con todos los servicios. De ellas, la compañía que dirige Adán Márquez es una de las que mayor facturación y número de servicios registra anualmente. A expensas de hacer públicas las cuentas del ejercicio 2024, superaron los 3,8 millones de facturación de 2023, consiguiendo un récord particular y doblando los registros de hace una década. En este último año, atendieron a más de 200 buques, en línea con su trayectoria, que se ha llegado a acercarse a los 300 mantenimientos anuales. "Llegamos a realizar trabajos de un millón de euros en dos semanas", recalca el directivo.

Adán Márquez, CEO de Crosscomar, junto a Aranza Sánchez, empleada de la empresa, en las oficinas / M. H.

Su actividad se centra, principalmente, en reparaciones de acero, como chapas y tuberías, además de trabajos de mecánica (motores, anclas, grúas, electricidad) y, en un tercer nivel, limpieza. Pese a que los portacontenedores acaparan el protagonismo en Algeciras, para estas empresas representan un porcentaje ínfimo de su actividad, que se centra en barcos de carga general o petroleros, entre otros. "El contenedor, aunque al puerto le deja mucho dinero por las terminales, a los reparadores no, porque son barcos que vienen a tiro hecho y tienen muy poco tiempo, a no ser que sea una emergencia", explica el CEO de Crosscomar. La mayoría de las operaciones se realizan en fondeo o atracados -principalmente, en muelles de reparación o las propias terminales-, aunque también embarcan equipos para realizar el mantenimiento durante las singladuras.

La empresa cuenta en plantilla fija con una veintena de trabajadores, a los que se suman los eventuales y subcontrataciones que realizan para los trabajos, en función de la actividad. En un momento de máxima actividad, puede alcanzar los diez barcos simultáneos, con picos de 50 a un centenar de empleados. Al regirse por el sector del metal, los costes salariales aumentan y dificulta mantener una plantilla más amplia de forma estable. "Aquí a la gente se le paga muy bien, entonces no puedes tener 100 personas fijas, a no ser que tengas una línea de trabajo garantizada, pero esto no es una fábrica de Coca-Cola, aquí viene el barco cuando viene", detalla Márquez. Entre sus clientes se encuentran las principales navieras como Maersk, CMA-CGM, MSC o Hyundai.

Precisamente para la armadora coreana realizaron un importante trabajo en diciembre de 2024 tras la colisión que el HMM St. Petersburg y el Gloria Maris protagonizaron en el Estrecho. "Fue un trabajo chulo, tuvimos que hacer una chapa de 15,5 por 5,5 metros y lo completamos en nueve días, quedaron muy contentos", recuerda el responsable de Crosscomar. Otro trabajo llamativo realizado recientemente fue la puesta a punto y el cambio de rodamientos en grúas de carga del granelero británico Dynamic Striker.

Lo que ha cambiado con los años es el flujo de actividad, que encontraba anteriormente en el verano su época más débil, y que ha trasladado el momento valle a los primeros meses del año. "Enero y febrero suelen ser meses muy malos porque las empresas están todavía confeccionando los presupuestos y no asumen reparaciones que no sean emergencias, siempre lo pasamos mal", abunda el responsable de Crosscomar, que reconoce que, tras un inicio de 2024 muy escaso, 2025 ha arrancado triplicando la actividad del pasado año, lo que les da esperanzas de tener un ejercicio de mayor crecimiento.

Trabajos con grúa de carga realizados por Crosscomar en el buque 'Dynamic striker' / M. H.

De Gibraltar a Algeciras y siempre en Noruega

Crosscomar tiene su origen en Gibraltar, donde un antiguo jefe de máquina noruego, Kjell Amundsen, creó una empresa de reparación en 1991. Tres años después se trasladó a Algeciras. La esencia nórdica nunca la perdieron, ya que en 2016 el grupo empresarial TECO, también de Noruega, adquirió la compañía. "Somos totalmente independientes, reportamos semanalmente a Noruega y mensualmente con las cifras de negocio, pero la llevamos desde aquí sin ninguna injerencia", relata Adán Márquez, que pasó de director comercial a gerente y pequeño accionista con la nueva propiedad.

Las oficinas de la empresa se ubican en el polígono de Palmones, en Los Barrios, donde cuentan con una nave de más de 2.000 metros cuadrados en la que realizan trabajos de motor, turbocompresores y fabricación de piezas, aunque "el 95%" de su actividad tiene lugar en el mar. "Cuando tenemos muchos servicios, esto es un hervidero", apunta Márquez.

Desde su sede en el Campo de Gibraltar, operan en puertos de todo el país. Tienen licencia propia, además de en Algeciras, en Cádiz, Málaga y Valencia -donde cuentan con delegación-, aunque también realizan trabajos puntuales en Barcelona, Bilbao o Santander. Están en trámites para obtener permiso permanente en el puerto de Gibraltar.

Ante la gran competencia en Algeciras y toda España, el CEO de Crosscomar señala a sus orígenes noruegos como el principal valor añadido que destaca a su empresa respecto a las demás: "Sin criticar a nadie, somos los más serios y profesionales. No somos los más baratos, pero otros talleres no le dan tanta importancia al tiempo como nosotros. Si tenemos que hacer la reparación en una semana, la hacemos en una semana porque los fletes son altos y tenemos mentalidad del norte de Europa. Creo que hacemos la mayoría de las reparaciones más complicadas".