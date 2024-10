"No creo que estemos en una nueva burbuja inmobiliaria, los bancos hemos aprendido"

Pregunta.Acaban de inaugurar un nuevo centro de negocios en Jerez y hace poco hicieron lo propio en Málaga. Llama la atención esta apuesta de Banca March por la atención presencial en un mundo, y un sector, cada vez más digitalizados.

Respuesta.Pues sí. La verdad es que no sé si es una sorpresa o es básicamente la ratificación de un modelo y una forma de hacer banca que llevamos ya mucho tiempo reivindicando. Estas nuevas instalaciones pretenden ratificar el compromiso que tenemos con Jerez y con Andalucía. Seguimos dando pasos para avanzar en el objetivo de ser referente en banca privada y en banca patrimonial y asesoramiento a empresas en España. Y con esta renovación de oficinas intentamos tener todo lo mejor de los dos mundos. Al final este es un negocio de personas con personas, y también está pensado para que los profesionales tengan un centro de trabajo cómodo y digno para atender a los clientes. Desde luego, nuestro compromiso es con los clientes y con una línea de negocio que pone al cliente en el centro y esa relación personal por delante.

P.Sevilla, Málaga, Marbella y Jerez. ¿Tienen idea de expandir su negocio a otras provincias andaluzas?

R.Hoy por hoy no está en nuestros planes, pero no es descartable. Andalucía es una comunidad próspera y nuestra visión de negocio es intentar acompañar en ese crecimiento a todas las comunidades que tenemos en torno a esa prosperidad económica. El banco siempre ha tenido una expansión muy centrada en esos territorios en los que veíamos una clara potencialidad para nuestro modelo de negocio. En Jerez, estamos siendo capaces de crecer en volumen de negocio a tasas del 12 o el 13% interanuales y representa prácticamente el 35% del volumen de negocio de cerca de 1.400 millones de euros que tenemos en Andalucía. Por lo tanto, para nosotros es un punto y seguido en términos de compromiso, en términos de la atención y calidad que queremos ofrecer a los clientes y en el modelo de negocio en el que estamos trabajando.

P.¿Cómo puede competir el modelo de negocio de una empresa familiar en un sector cada vez más concentrado y dominado por lo que podríamos llamar las grandes multinacionales de la banca?

R.Bueno, el sector, como otros muchos, es un sector muy maduro y competitivo, y esto viene siendo así claramente los 5 últimos años. El sector financiero en España ha hecho un trabajo, en mi opinión, impecable de adaptación a estos tiempos modernos, sobre todo después de la última crisis. Creo que hemos sido capaces de demostrar que una economía moderna, nacional o regional o más local, requiere un sistema financiero que dé soporte a ese crecimiento. Nosotros somos una empresa familiar y me parece que es importante ponerlo en valor en esa reflexión. Banca March cumple en 2026 sus primeros cien años de actividad. Probablemente toda esta evolución o toda esta historia de casi un siglo no es fruto de la casualidad; tiene mucho que ver con un modelo prudente, muy basado en la visión de largo plazo. Durante todos estos años hemos visto muchísimas cosas, pero es importante destacar que una empresa cien por cien familiar, la única empresa familiar en el sector financiero y además con los mismos accionistas desde sus orígenes, sea capaz de demostrar en un entorno tan competitivo que se puede competir, que se puede especializar la oferta de valor a los clientes que estén interesados en escuchar cuáles son las propuestas de Banca March. En ese sentido, creo que el sistema se enriquece con esa competencia. Si estamos aquí con ambición y con proyectos estratégicos de crecimiento es porque creemos que el mercado recoge muy bien la oferta del banco y que tenemos la capacidad de dar esa cobertura con la calidad que esperan nuestros clientes.

P.Entiendo que muchos de esos aspectos que ha citado son fundamentales para que Banca March figure entre las entidades más solventes, si no la que más.

R.Sí, pero no es una consecuencia de nada. Yo creo que es un compromiso de los accionistas, del banco, el tener unos fundamentales que lo distingan claramente de la media del sector, que están claramente muy por debajo de los fundamentales que tiene Banca March. Tenemos el ratio de solvencia más alto de la banca española y tenemos unos ratios de liquidez también tremendamente altos y con una holgura sobre exigencias regulatorias muy amplias. Desde el punto de vista de nuestra forma de entender el negocio, solvencia y liquidez son aspectos absolutamente imprescindibles para poder llegar a los clientes sin ninguna duda desde el punto de vista estructural como banco. Y el resto de fundamentales que acompañan, también están mejor que la media.

Andalucía es una comunidad muy próspera, pero no está en nuestros planes expandirnos en la región”

P.Le ha tocado lidiar con una crisis detrás de otra desde que se incorporó a la empresa en 2010 ¿Cómo ha sido la experiencia?

R.Bueno, no solo a mí. Nos ha tocado lidiar con crisis a todos los que llevamos en el mundo los últimos 25 años. En el devenir de la banca, que probablemente daría para horas de debate y opinión, hay tres elementos muy diferenciadores en lo que se refiere a Banca March: equipos muy potentes, sin ninguna duda; accionistas tremendamente comprometidos con el proyecto; y unos niveles de solidez y solvencia que nos han permitido no solo transitar a lo largo de estos veinte años con absoluta contundencia, sino tener la ambición de seguir creciendo en tamaño, en calidad y con un proyecto, yo diría que de los más ambiciosos y potentes que hay en el sistema financiero español. Y todo eso sin haber tenido a lo largo de estos 25 años, y mira que han pasado cosas, ningún ajuste de plantilla abrupto, ningún ERE, ningún ERTE... Hemos hecho lo que hace cualquier empresa familiar, ser muy consistente, y vuelvo otra vez a la filosofía de prudencia y a largo plazo, porque las cosas hay que hacerlas al ritmo que haya que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Por lo tanto, compromiso accionarial, equipo, solvencia y, en ese conjunto, una visión muy clara de la estrategia que había que desarrollar.

P.Banca March cuida mucho al equipo y así se refleja en su posición en los rankings de mejores empresas para trabajar.

R.Hay una frase que repito mucho, si importante es llegar, más importante es mantenerse. Llevamos ya como 5 o 6 años repitiendo en los tres análisis de calidad desde el punto de vista de opinión de los empleados más importantes que hay. Pero bueno, más que la satisfacción de un premio, que también, por supuesto el orgullo es saber que año a año, esa visión de equipo, esa visión de trasladar el compromiso con los profesionales, es importante. Además, destacaría que nosotros somos un banco implicado, no solo en que los profesionales tengan una capacidad profesional destacable en un proyecto como este, en un sector otra vez, repito, maduro y competitivo, sino que le dedicamos mucho tiempo a formarles. Estamos muy por encima de la media del sector financiero español en inversión por empleado en formación.

P.Hablábamos antes de concentraciones en el sector, absorciones, fusiones... Ahora está encima de la mesa la OPA del BBV al Sabadell. ¿Cuál es su opinión?

R.Ninguna, no opinamos de eso.

P.Reformulo la pregunta, ¿cree que que tiene que haber más concentraciones?

R.El sector financiero ha tenido una concentración muy amplia en los últimos años, bastante grande, sobre todo en este país, pero no soy yo el que lo dice. El propio Banco Central no niega que el proceso de concentración pueda seguir. Dicho esto, lo importante es que Banca March ni está, ni estará en ese proceso. Tenemos absolutamente nuestra independencia, nuestra capacidad de generar un modelo de negocio con nuestras propias capacidades y nuestra ambición de crecimiento pasa por ser tan independientes y no cotizados como somos hasta ahora. El sector, lo que sí ha demostrado, y esto sí lo añadiría como opinión personal, es que la concentración ni ha eliminado calidad, ni ha eliminado capacidad al cliente, ni ha eliminado potencia de la aportación del sector financiero, insisto, a una economía como la española, que es la cuarta economía europea.

El consejero delegado de Banca March, durante la entrevista. / Manuel Aranda

P.Hay abierta una guerra en el sector por la bajada de hipotecas al hilo del cambio de ciclo de los tipos de interés, como la que Banca March acaba de anunciar. ¿Hasta qué punto puede afectar a sus márgenes?

R.Cuando en junio de 2022 empiezan a subir los tipos, Banca March asume el compromiso, nada nuevo por otra parte, de compartir con los clientes lo que significaba esa subida. Veníamos de tipos cero negativos y el Banco Central Europeo empezó a subirlos. Lo que hemos hecho en estos últimos dos años y medio es cumplir esa promesa, hemos ido transfiriendo el valor de esos tipos de interés a la parte del recurso recibido y, por otro lado, hemos ido ajustando en la misma proporción nuestra oferta de crédito. La competencia y la rentabilidad de un banco no se basa solo en lo barato o caro que eres. Decía el otro día en Madrid que hacer banca es algo más que prestar dinero, captar depósitos o dar servicios transaccionales o manejar bases de datos para vender productos. Hacer banca, aunque parezca una obviedad, es poner al cliente en el centro y darle servicios de calidad.

"Hacer banca es algo más que prestar dinero o captar depósitos; es poner al cliente en el centro y darle servicios de calidad"

P.En otros casos, lo que se ha hecho es subir comisiones para compensar esa caída. ¿Es el caso de Banca March?

R.No, para nada. Tenga en cuenta que nuestro negocio está muy basado en el asesoramiento, que por definición implica un foco muy importante en todas las posiciones de mercado que puede tomar un cliente. Probablemente el debate más estándar en el sector pueda ser el de las comisiones. Nosotros no entramos en ese debate. Cualquier compañía, en cualquier sector, establece sus precios de referencia y compite. Me parece que hay que poner en valor lo que la banca ha hecho, y no solo Banca March. Nosotros, por ejemplo, hemos invertido en tecnología en los últimos 4 años más de 250 millones de euros. Eso pretende dar soporte a esa estrategia muy sustentada en una transformación digital, dar servicio a un cliente. Eso cuesta dinero y creo que a veces hablar de comisiones es simplificar mucho el debate. El sector financiero busca, como todos, competir, esa competencia establece una competencia en precios, y esa competencia en precios en el sector es tan amplia como los productos, servicios o la relación que quieras tener con el cliente.

P.El Banco de España está recibiendo una avalancha de reclamaciones por los gastos abusivos en la constitución de las hipotecas, frente a los que Banca March ha hecho una provisión de fondos. ¿Afectará a las cuentas del presente ejercicio?

R.En nosotros, por suerte, nada en el más amplio sentido de la palabra. Llevamos ya mucho tiempo con muchas obligaciones regulatorias, por tanto, encantados de cumplirlas. Y desde el punto de vista de esta cuestión que me plantea, no tendrá ningún impacto, prácticamente cero.

P.Según el presidente del Gobierno, la economía española va como un cohete. ¿Lo comparte?

R.En términos objetivos, la economía española este año ha crecido muy bien, por encima del 2,5%, y el año que viene crecerá un poquito menos. En mi opinión, tenemos que ser conscientes de que cada año tiene sus retos, y lo que vayamos construyendo tiene que hacerse con una visión de medio y largo plazo de transformación económica. Estamos en un país que tiene unas capacidades incuestionables. En este 2024, hemos demostrado que la economía española puede crecer, y el año que viene creceremos un poco menos, pues es verdad que Europa está en una situación quizás un poco más compleja y todos los riesgos geopolíticos también tendrán su efecto, pero previamente estamos en una economía que crece. Otra cosa es que esa velocidad de crucero seamos capaces de mantenerla en el tiempo y que esos crecimientos en el tiempo nos sigan llevando año tras año a tener cuotas de crecimiento que acerquen cada vez más a España a esas grandes economías del mundo.

"El sector financiero busca, como todos, competir; hablar de subida de comisiones es simplificar el debate”

P.¿Por qué la mayoría de la ciudadanía no nota la buena marcha de la economía española?

R.Ciertamente, no lo sé. Si le contestara, sería un poco pretencioso. En mi opinión, creo que el mérito más importante que debería tener un país es apostar mucho por la formación, por la educación, aprovechar mucho esa capacidad de generar futuro con las nuevas generaciones. También es verdad que la meritocracia y el esfuerzo forman parte de una cultura milenaria. A mí me parece que tenemos un gran país que genera oportunidades y quizás la diferencia está en el esfuerzo y en el trabajo con que cada uno pueda abordarlas. Y, por supuesto, en la educación y en la formación.

P.El Banco Central Europeo ha lanzado un par de alertas, una para que se midan bien los riesgos ante la escalada bélica en Oriente Próximo y por la continuidad de la guerra de Ucrania, y otra por la falta de calidad y de independencia, son palabras textuales, de las tasaciones.

R.Bueno, sobre la primera es lógico. Una de las funciones del regulador es alertar sobre los riesgos geopolíticos que ven; me parece prudente y sus advertencias son siempre son constructivas. En cuanto a la segunda, es un tema más doméstico ante el que no tenemos nada que decir. En nuestro caso, cumplimos escrupulosamente con la norma de las tasaciones y con la independencia que las tasadoras tienen que tener en el proceso de valoración de los activos inmobiliarios, no solo para clientes, sino también para el propio banco. Por lo tanto, ni nos afecta ni nos preocupa.

P.¿Estamos en una nueva burbuja inmobiliaria?

R.No lo creo. Pienso que los bancos hemos aprendido, los financiadores sabemos ya qué riesgos tiene desproporcionar la financiación a según que sectores y, honestamente, no lo creo. Otra cosa es que estemos en un complejo momento del equilibrio oferta-demanda en términos de vivienda y de soluciones habitacionales, pero desde el punto de vista de burbuja, no lo creo.