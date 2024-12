Inditex bate un nuevo récord de ganancias en sus nueve meses de año fiscal pero su crecimiento se desacelera

El grupo textil Inditex acumula un incremento interanual en sus ganancias del 8,5% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero-octubre), para registrar la cifra récord de 4.449 millones de euros, aunque sus cuentas acusan una cierta desaceleración del negocio.

De hecho, en el mismo periodo del año pasado, el gigante textil aumentó sus beneficios un 32,5%, hasta la cifra entonces récord de 4.102 millones, frente al 8,5 % actual.

Sus ventas entre febrero y octubre pasados ascendieron a 27.422 millones, un 7,1 % más, frente al 11,1% de incremento en los nueve meses de 2023 (25.609 millones).

Esta desaceleración en el ritmo de crecimiento del negocio ha sido recibida en la bolsa con descensos. En los primeros minutos de cotización, las acciones de la mayor empresa española cotizada caían cerca del 6% y con ese descenso se mantenían pasadas tres horas de la apertura.

En cualquier caso, Inditex, grupo gallego fundado por Amancio Ortega del que forman parte compañías como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, entre otras, tiene una capitalización bursátil de más de 160.000 millones de euros y sus títulos acumulan una revalorización superior al 30% en lo que va de año.

Buen tercer trimestre pese al impacto de divisa

La mayor empresa cotizada española ganó 1.680 millones solo en el tercer trimestre, un 5,8% más en tasa interanual, en tanto que el Ebitda o resultado operativo se incrementó un 7,2% en el mismo periodo, hasta 7.967 millones.

Sin embargo, en las ventas de 2024 y a los tipos de cambio actuales, Inditex reitera su estimación de un impacto divisa de alrededor de -3%.

El director de Mercado de Capitales de la compañía, Marcos López, ha explicado este impacto en la conferencia de analistas por la fortaleza del euro y la depreciación de divisas como el real brasileño y el peso mexicano.

Ha añadido que Inditex espera que ese impacto de la divisa "sea menor" en el último trimestre del ejercicio (1 de noviembre de 2024 al 31 de enero de 2025).

En cuanto al margen bruto, se situó en el 7,2% más en 9 meses, hasta 16.291 millones, y se posicionó en el 59,4% de las ventas, lo que significa 4 puntos básicos más respecto a los del mismo periodo de 2023.

El gigante textil ha comunicado que continúa con una "fuerte generación" de fondos y la reinversión en el negocio, con una posición financiera neta que creció un 3%, hasta 11.824 millones (11.480 millones en 2023).

Desde febrero y hasta final de octubre, la empresa dueña de Zara hizo aperturas en 45 mercados (suma 214 mercados en total) y cerró el periodo con 5.659 tiendas.

Con respecto a las ventas en tienda y en línea entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre, la compañía ha adelantado que han crecido un 9% en comparación con el mismo periodo de 2023.

También prevé un crecimiento del espacio en tienda bruto anual en el periodo 2024-26 de alrededor del 5 %, en conjunción con una "fuerte evolución" de las ventas en línea.

Inditex ha estimado unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones para el cierre de año y ha recordado también su plan de expansión logística 2024-2025 con un programa de inversiones extraordinario centrado en la expansión del negocio y con 900 millones para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios citados.

En su propuesta de moda, Inditex reforzará las iniciativas comerciales de todos sus formatos de la campaña de otoño-invierno, como Zara Woman Metropolis, Zara Man Edition, Zara Kids Studio, Massimo Dutti Midnight Allure, Pull&Bear Not Just a DJ, Bershka Series, Stradivarius Movement of Autumn u Oysho Apres Ski.