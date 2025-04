El grupo anglosuizo AS Equity Partners se hace con el control de la sevillana Servinform con el 60% del capital

Sevilla/El grupo de capital riesgo anglosuizo AS Equity Partners se ha hecho con el control de la empresa sevillana Servinform, especializada en la transformación de negocios mediante soluciones personalizadas y tecnología de vanguardia. Con esta operación, de la que no destallan el importe económico, la entidad internacional adquirá el 60% del capital, mientras que la familia Rufo, socia mayoritaria hasta el momento, mantendrá el 40% restante.

Según informó este jueves la empresa con sede en Sevilla, la entrada del nuevo inversor no afectará al liderazgo actual de la firma ni a su equipo directivo, permaneciendo Nacho Rufo como máximo ejecutivo y accionista de la compañía, que busca con esta transacción respaldar su crecimiento en mercados internacionales de América Latina y Europa.

Con más de 47 años de trayectoria, la firma sevillana opera actualmente en España, Portugal, Colombia e Italia y acumula más de 6.000 profesionales y 1.200 clientes. Además, dispone de sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Lisboa, Roma y Bogotá, así como de 20 oficinas repartidas en la Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias.

Servinform destaca que esta inversión permitirá el desarrollo corporativo y mejorar las capacidades tecnológicas. Así, con esta alianza estratégica, pretende posicionarse como un actor clave en el mercado global del BPO (Business Process Outsourcing). Además, con ello se pone el foco en el desarrollo de la IA y tecnologías avanzadas de Automatización Robótica de Procesos (RPA) y el Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP).

"Esta alianza no sólo refuerza nuestra capacidad financiera, sino que también nos aporta el conocimiento y la experiencia necesarios para seguir creciendo. Queremos avanzar hacia nuevos horizontes”, asegura el presidente y CEO de la compañía, Nacho Rufo.

Por su parte, Andreas Schulte, socio director y fundador de AS Equity Partners, señala que “nos complace anunciar nuestra inversión en Servinform, líder en tecnología en España, en un momento donde los avances en inteligencia artificial y de automatización son clave para la expansión en los mercados internacionales”.

Expansión internacional

Desde principios de 2024, Servinform opera en Colombia como respuesta a la demanda de sus clientes. Al respecto, Nacho Rufo explica que la llegada a este país "ha sido solo el inicio, ya que buscamos ampliar nuestra presencia en América del Sur, Centroamérica y, a medio plazo, EEUU”.

Del mismo modo, la firma ha creado recientemente la filial en Italia con previsión de iniciar operaciones de BPO en los próximos meses de la mano de dos clientes estratégicos de la compañía a nivel internacional.

A nivel de inversión, la compañía también contempla un presupuesto significativo destinado a fortalecer su tecnología y equipo directivo, así como a buscar sinergias con otras compañías del sector BPO.

Para la ejecución de esta transacción, Servinform ha contado con el apoyo de A&O Shearman, como asesor legal, y de Jefferies, como asesor financiero.

Con sede en Londres (Reino Unido) y Zúrich (Suiza), la firma AS Equity Partners está enfocada en empresas de tecnología con una estrategia centrada en la creación de valor mediante crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. Actualmente, cuenta con más de 400 millones de euros en capital gestionado y un equipo a nivel global de más de 8.500 empleados.