La gastronomía aporta 375.000 millones de euros a la economía española, el 27% del total

La gastronomía gana peso como motor económico y social según un estudio elaborado por KPMG y la Real Academia de Gastronomía, que cifra en cerca de 375.000 millones de euros la aportación del sector a la economía española y en 7,2 millones el número de empleos.

El informe 'Gastronomía española: impacto y tendencias de un ecosistema clave para la economía', presentado este lunes, destaca que la contribución económica del sector alcanzó los 374.500 millones de euros, que representan el 27% del valor añadido bruto (VAB), y de los que 211.126 millones corresponden a su aportación directa y 163.449 a la indirecta.

En cuanto al empleo, la gastronomía contribuyó a generar y mantener un total de 7,2 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, un 37% del total, de los cuales 3,7 millones son de forma directa y otros 3,5 millones indirectos e inducidos.

"La gastronomía supone un sector amplio, pero con una gran contribución a la economía del país", ha señalado Enrique Porta, socio responsable de consumo y 'retail' de KPMG en España, durante la presentación, en la que ha subrayado la dimensión empresarial del sector gastronómico, que engloba a casi 750.000 empresas, junto a otras muchas relacionadas.

En este sentido, el informe refleja que del total de 747.444 empresas englobadas en el ecosistema del sector de forma directa, 264.006 corresponden a hostelería; 182.443 a comercios de alimentación y bebidas, 27.862 firmas de la industria de de alimentación y bebidas, así como 273.133 explotaciones agrarias.

El estudio muestra que España cuenta con una extensa y variada oferta gastronómica, que se manifiesta, a través de 377 Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas e Indicaciones Geográficas, a las que se unen los prestigiosos cocineros y restaurantes reconocidos con Estrellas Michelin (291 establecimientos) o con Soles Repsol (792), y a través de 36 rutas de enoturismo.

España es, además, el país con el mayor número de restaurantes y chefs distinguidos como los mejores del mundo en la edición 2024 de los premios 'The World's 50 Best Restaurants' y 'The Best Chef Awards', respectivamente, o por la calidad de sus productos, que acumulan numerosos premios y reconocimientos internacionales, en particular a vinos, aceites, quesos y jamón ibérico).

Turismo y gastronomía, pareja de éxito

El binomio turismo y gastronomía contribuye al éxito del sector, ya que muchos turistas, sobre todo los de mayor poder adquisitivo, ven en la cocina un elemento diferenciador que los acerca de manera auténtica a la identidad y cultura del país. No en vano, los turistas internacionales que visitaron España gastaron en 2023 más de 17.000 millones de euros en gastronomía, un 24% más que antes de la pandemia.

"España es un referente mundial en la gastronomía, como confirman los rankings de los mejores restaurantes y chefs. Esta notoriedad y relevancia impulsa la internacionalización y el turismo", ha subrayado Porta.

Respecto a los retos que debe afrontar el sector, la evolución de la gastronomía en los próximos años estará condicionada por el nivel de adopción de diferentes tecnologías, como la Inteligencia Artificial, que pueden acelerar la transformación de toda la cadena de valor, impulsando su eficiencia y competitividad y revolucionando la relación con clientes y consumidores.

"Nos faltan grandes empresas que traccionen a nivel internacional. La gastronomía consituye un ecosistema clave para España, con una elevada contribución socioeconómica y un alto reconocimiento internacional", ha añadido.

Plan estratégico nacional

El chef Ferrán Adrià, presidente de elBullifoundation, ha destacado durante la presentación del informe la importancia de poner en valor y con cifras a la gastronomía nacional, por lo que ha vuelto a reclamar la necesidad de que exista un plan estratégico a nivel nacional.

"Si la gastronomía supone el 27% de la economía española ¿no se merece un plan estratégico? Yo se lo he dicho a todos los presidentes del Gobierno, que es necesario, y espero que este informe sirva para conseguirlo, porque se puede hacer", ha manifestado.

Adrià ha recordado que la "alta gastronomía es un palabro de hace cuatro días". "Si no tienes marca no eres nadie, el gran problema de la alta gastronomía en España es que no tenemos un nombre, no ha habido consenso a nivel español", ha lamentado.

Del mismo modo, el chef ha instado a "cuidar" la inmigración para tener trabajadores, que haya acuerdos bilaterales con otros países, la necesidad de que haya hoteles de lujo de marca española, que lamenta que "apenas" hay, así como la necesidad de que existan becas para no perder el talento.

Por su parte, el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, ha destacado que la gastronomía española atraviesa un "gran momento". "Tenemos un producto imbatible, le sumamos una tradición culinaria muy relevante y a la labor que hace la gastronomía por el desarrollo rural, y la contribución que hace al turismo, nos hace ver la relevancia que tiene para nuestro país y se le suma la importancia de nuestros cocineros a nivel internacional".

Suárez de Lezo ha recordado que la gastronomía impulsa sectores como la agricultura, pesca, distribución, comercio, hostelería y turismo. "Es un sector tan amplio que engloba a toda la cadena de valor. Esperamos que las debilidades del informe se conviertan en oportunidades y crecer en todos los aspectos, tanto a nivel nacional como internacional", ha concluido.