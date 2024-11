Los focos de la lengua azul ascienden a 28 en Andalucía pero la mortalidad es escasa

El serotipo 3 de la lengua azul avanza el la zona occidental de Andalucía. Hace un mes el foco era solo uno, el de Rosal de la Frontera (Huelva), el pasado lunes el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, informaba de que ya había 19, todos en Huelva, y este miércoles, 30 de octubre, se actualizó el dato: a esa fecha son 28, 26 en la provincia de Huelva y dos en Sevilla, y desde la Junta se precisa que "no es una cifra cerrada, sino que se va actualizando a diario y va cambiando en función de cómo avanza el virus".

Al tiempo que la nueva variante se extiende como una mancha de aceite, la Junta de Andalucía avanza en la vacunación del ganado. En Huelva ha inmunizado a 118.000 de las 180.000 cabezas que componen el censo de ganado(65% del total) y en Sevilla a 120.000 de 210.000, el 57%. En total, la Consejería de Agricultura dispone de 1,1 millones de vacunas, 970.000 de adquisición propia y 125.000 cedidas por el Ministerio.

Según indica José Manuel Roca, técnico de Asaja Sevilla, la mortalidad entre los animales está siendo muy escasa. "No es para nada alarmante, y por eso no tiene sentido que seamos superrestrictivos". De hecho, esta semana el Ministerio y las Comunidades Autónomas han acordado flexibilizar los movimientos del ganado ovino y bovino entre las comunidades de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, donde se ha extendido el serotipo 3 y también han aparecido nuevos focos del 1 y el 8. Dado que la incidencia no es mucha -a diferencia de lo que sucede en Europa con el serotipo 3- y la problemática de las zonas es similar se han facilitado los traslados.

Pero Roca considera que eso es insuficiente y ve en riesgo la campaña del cordero, que comienza este noviembre. En un mes se comercializa entre el 70% y el 80% de estos animales de cara a Navidad y si no están vacunados no se pueden trasladar, por ejemplo, al Norte de España o a Marruecos, un mercado muy importante para el sector. "Si Marruecos ve que nuestros animales no pueden ir allí buscará otro mercado", afirma. Además, se da la circunstancia de que se ha priorizado la vacunación de las ovejas -para no correr riesgos si había una alta mortalidad- y a los corderos se les ha dejado para lo último. Roca pide que "ponga en la balanza el riesgo sanitario y el comercial y que se permita el traslado de los corderos", teniendo en cuenta, además, que en pocos días llegará el frío y la incidencia de la lengua azul desaparecerá por completo hasta la temporada que viene.

Recordemos que la lengua azul es una enfermedad que solo afecta al ganado ovino y bovino. No tiene incidencia alguna en el ser humano, ni por contagio ni por el consumo de carne.