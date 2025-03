Lorenzo Amor: “No se puede tratar a un autónomo como a una empresa de 100 empleados”

Tras veinte años al frente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor decidió presentarse a un nuevo mandato después de recabar apoyo familiar y empresarial. Afronta el quinto periodo al frente de la entidad “con el espíritu de un joven de 18 años” y con el objetivo de que sea “un mandato donde haya grandes consensos y acuerdos”. “Queda mucho por hacer para que los autónomos dejen de ser ciudadanos de segunda”, incide.

Pregunta.En su reelección, ante la asamblea, aseguraba que “queda mucho por hacer y queda mucho por eliminar. ¿Cuáles son las necesidades más perentorias de los autónomos españoles?

Respuesta.Basé mi discurso en tres lemas. Primero, escuchar, hay que escuchar más a los autónomos; segundo, entenderlos, y en tercer lugar, eliminar, porque el problema es que cada día, en lugar de eliminar trabas, cargas, zancadillas, nos van poniendo más. Es verdad que se ha ganado en diálogo social, en presencia institucional, pero a día de hoy es inconcebible que un autónomo con 52 años no tenga un subsidio de paro como tienen un asalariado. Es inconcebible que, en estos momentos, a seis de cada diez autónomos que solicitan la prestación de paro, se les esté denegando. No es lógico que haya autónomos con la edad legal de jubilación y que por deudas de cuatro mil euros se les esté denegando. Somos el único país de Europa sin IVA franquiciado, a pesar de tener una directiva europea. Y si hablamos de entender, significa que no se puede considerar a un autónomo como a una empresa de 100 trabajadores. El problema que tenemos es que se pone en marcha legislación y se trata igual a una empresa con 10 trabajadores y con 100 trabajadores. El pasado año hubo tantas páginas en el BOE que podría caminar de Madrid a Jerez poniendo los folios en el suelo. Más de un millón de páginas entre los boletines oficiales de las comunidades autónomas y los boletines oficiales del Estado.

P.En esto se da la paradoja de que el tejido empresarial español son mayoritariamente autónomos y microempresas.

R.El 80% del tejido empresarial tiene menos de 5 trabajadores, algo que recordamos cada vez que salen los datos de paro. ¿En España se está creando empleo? Sí. Pero realmente donde se está creando es en las grandes empresas y en las medianas. Sin embargo, en las empresas y autónomos de uno a tres trabajadores llevamos dos años destruyendo empleo. Según la Encuesta de Población Activa, en España se destruyeron 46.000 empleadores en el año 2024.

P.Una buena parte de ellos son del comercio, en el que hay un elevado porcentaje de autónomos. ¿Son desapariciones inevitables en el contexto actual?

R.Cuando escucho que en España hay crecimiento no lo niego, porque la estadística está ahí, pero hay que ir a los microdatos. Y ahí uno se da cuenta de que en España, en los últimos cinco años, han desaparecido 50.000 autónomos de comercio. Es una sangría que no se frena. Independientemente de que las costumbres de la ciudadanía han podido ir cambiando, también hay cada vez más trabas, más trámites, más obligaciones, que hacen insoportable a muchos comercios mantener la actividad. Estamos viendo incrementos de costes laborales, de cotizaciones, prácticamente de todo. Eso hace muchas veces inviable para muchos pequeños autónomos mantener su actividad.

P.En ese todo entiendo que incluye el salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.

R.Cuando hablamos del salario mínimo nos podemos preguntar, ¿afecta el salario mínimo al empleo? El Banco de España ayer mismo hizo un informe que dice que sí. Claro, si uno ve que hoy en España se han creado prácticamente 200.000 empleos, puede concluir que no, pero sí afecta. En el sector de la agricultura, donde se concentran muchos trabajadores en el salario mínimo, y en el sector del régimen de hogar se han perdido 178.000 trabajadores en los últimos 5 años. Solo en el último año, entre estos dos sectores, se han perdido 26.000 empleos. Cuando hablamos de reducción de jornada, ¿afecta esto a las grandes empresas que tienen convenio a la industria? No, pues afecta mucho más a las microempresas, esas que tienen de uno a dos o tres trabajadores, sectores como el comercio, la hostelería. Estamos hablando de un incremento, independientemente del que tienen los salarios en convenio, del 6,25%. Y eso para muchos autónomos, para muchas pequeñas empresas, es algo inasumible. Nosotros no nos oponemos a una reducción de jornada. Lo que defendemos es que se tiene que hacer en los ámbitos de la negociación colectiva.

P.Llegan después de una fuerte subida de la inflación. ¿Tienen un cálculo de cómo ha afectado esa subida de los costes a los autónomos?

R.El incremento de costes ha sido brutal por muchos motivos. Por un lado hemos tenido la inflación, costes energéticos, costes de nuestros propios productos, los costes laborales se han disparado por incremento de cotizaciones, incrementos también salariales. Sí, hay empresas que tienen beneficios, pero el 40% de las pequeñas empresas dieron pérdidas el año pasado ante la Agencia Tributaria.

P.Mencionaba antes el IVA franquiciado, aún sin aprobar. ¿Cree que podrán tenerlo este año?

R.Es una vergüenza que España no tenga un IVA franquiciado. Esto nos hace a los autónomos españoles de segunda categoría con respecto a nuestros vecinos europeos. Primero, porque es ilógico que en pleno siglo XXI los autónomos tengan que hacer cuatro veces una declaración de IVA. Y más en Hacienda que es la casa de Gran Hermano y conoce todos nuestros movimientos. Hemos estado dos años perdiendo el tiempo hablando sobre esta materia y al final no la han implementado. Y es imposible que este año esté. Sí, puede estar el año que viene, pero de momento la directiva obligaba a ponerlo en marcha es el 31 de diciembre del año 2024. Por cierto, han abierto un expediente informativo a España.

P.En la asamblea destacó un dato muy significativo: en la franja de 30 a 45 años se ve como había una fuerte caída en el número de mujeres autónomas justo cuando llega el momento de la maternidad. ¿Qué medidas se proponen para facilitar esa conciliación de la vida familiar y laboral para los autónomos?

R.Debo poner en valor a la mujer empresaria y a la mujer autónoma, que son las que están dominando el crecimiento de los autónomos. Pero tiene muchos problemas en términos de maternidad, es muy difícil para una autónoma individual mantener su actividad en ese periodo. Yo he instado a las comunidades autónomas y al Gobierno a apoyar de una forma mucho mayor a la mujer autónoma, se podrían articular medidas como la ayuda al cuidado de hijos, para que los autónomos, también los hombres, puedan compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos. Me consta que en Andalucía, la consejera, Rocío Blanco, tomó buena nota de esto, y es un tema que sé que quieren trabajar.

P.Andalucía está liderando el crecimiento de autónomos en España, se ha recuperado buena parte del terreno perdido desde 2008. ¿Prevén que siga esa tendencia?

R.Efectivamente, Andalucía es una de las comunidades que lidera el crecimiento de autónomos en España, pero además ese liderazgo viene impulsado por el fuerte incremento de mujeres autónomas. Ya son muchos años, seis años consecutivos, en los que Andalucía está moviéndose en un crecimiento en torno a 10.000 autónomos al año. Y lo estamos notando, que cada día hay más empleo en Andalucía, está creciendo el número de empresas, crece la economía y hay más autónomos, pero además es muy llamativo que el número de autónomos empleadores en Andalucía está creciendo de una manera muy importante.