CSIF rechaza el preacuerdo de convenio que ofrece Navantia por ser "totalmente insuficiente"

Cádiz/La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestra su disconformidad con el preacuerdo que ofrece la dirección de Navantia en la reanudación de las negociaciones, al entender que reduce algunos derechos y deja puntos básicos por negociar. Por eso deja claro que en estas condiciones no firmará.

El sindicato juzga que este preacuerdo "hipoteca" el futuro y no homogeneiza las condiciones de toda la plantilla. Para CSIF, Navantia debe ajustar los salarios de toda la plantilla a las categorías profesionales que desempeñan, algo que actualmente no sucede porque no están definidos todos los puestos. Por este motivo, CSIF demanda una reclasificación de acuerdo con la responsabilidad de cada puesto y con un cargo distinto al 0,7% de la masa salarial.

"También demandamos la extensión del plus de turno de reparaciones para los técnicos superiores en otras actividades de la empresa, así como la incorporación de la fuerza mayor para las horas extraordinarias y la aplicación del plus de distancia", exponen en un comunicado emitido en el ámbito nacional.

CSIF considera que hay aspectos en los que se pierde respecto al actual convenio, porque aún no existe una propuesta objetiva y transparente como las medidas para recuperar poder adquisitivo, para las salidas anticipadas y parciales, y para la reducción de jornada.

Por todo eso, estos representantes sindicales dejan claro que no firmarán el precacuerdo, a menos que se resuelvan las posibles irregularidades detectadas por el sindicato. En definitiva, el II convenio colectivo, defiende, debe incluir un articulado claro, que no deje lugar a interpretaciones, sinque queden puntos por desarrollar y susceptibles de ser interpretados unilateralmente.