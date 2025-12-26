Correos sube 7 céntimos en 2026 el sello de la carta nacional ordinaria hasta 0,96 euros

Correos subirá 7 céntimos desde el 1 de enero de 2026 el coste del envío de la carta nacional ordinaria, el producto más utilizado, por lo que tendrá una tarifa de 0,96 euros (en vez de los actuales 0,89 euros).

La entidad postal ha comunicado este viernes que este incremento para el envío de cartas y tarjetas postales nacionales con un peso de hasta 20 gramos tiene como objetivo una progresiva adecuación a los costes, así como el mantenimiento de la calidad y eficiencia en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU).

Otras subidas de precios afectarán a las cartas y tarjetas postales internacionales (ordinarias y normalizadas hasta 20 gramos) que se franquearán con dos euros, frente a 1,85 euros que costaba actualmente, cuando el destino sea Europa, incluido Groenlandia (excluidos Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia).

También se incrementa el franqueo de las cartas y tarjetas con destino a Australia, Canadá, EE. UU., Japón, Nueva Zelanda y Rusia, que pasará a ser de 2,65 euros; mientras que costará 2,10 para el resto de los países.

Para establecer las nuevas tarifas, Correos recuerda que ha seguido el procedimiento previsto en la Ley Postal.

Un mecanismo que, según explica la entidad, consiste en que Correos -en su calidad de operador designado por el Estado para prestar el SPU- debe comunicar cualquier subida que afecte a los productos y servicios incluidos en él –con al menos tres meses de antelación- a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien verifica que se respetan los principios de precios asequibles, transparentes y no discriminatorios.

Por otra parte, al margen de este SPU, Correos destaca el gran peso de la paquetería nacional e internacional, que para 2026 incrementa sus tarifas en un 3 %.