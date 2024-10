La inclusión y la igualdad de oportunidades como vehículo para mejorar la sociedad

Granada/El pasado 26 de septiembre se llevó a cabo un foro en el Hotel Luna de Granada, con motivo de la VI Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible, un evento para mostrar el compromiso con la sociedad y el apoyo a la comunidad de BBVA Asset Management España. Esta iniciativa simboliza el continuo esfuerzo del banco por apoyar proyectos sociales y medioambientales significativos dentro de nuestra sociedad, premiando el buen hacer de entidades que impulsan un futuro mejor para todos, con plena inclusión y con la igualdad de oportunidades por bandera.

El encuentro, moderado por la directora de Granada Hoy, Lola Quero, reunió a los representantes de las organizaciones benéficas que han sido galardonadas con 35.000 euros, que utilizarán en sus proyectos de creación de empleo para colectivos vulnerables y en materia de dependencia, así como a miembros del BBVA. Estuvieron presentes el responsable de voluntariado y RRHH del Banco de Alimentos de Sevilla, José Pedraza; el responsable de calidad, comunicación y proyectos en la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual (Aspapros), Andrés Repullo; el director y presidente de Proyecto Hombre Granada, Manuel Mingorance ; así como María José Sánchez, directora de Zona de BBVA en Sevilla; Rosario Olaegui, directora de zona de BBVA en Granada, Jaén y Almería; y Borja Díaz, en representación del equipo de negocios de BBVA Asset Management.

Foto de familia con los representantes de BBVA y las asociaciones premiadas / Antonio L. Juárez / PS

Durante esta sexta edición, la entidad ha donado un total de un millón de euros, procedentes de parte de la comisión de gestión del fondo BBVA Futuro Sostenible, a 24 proyectos seleccionados de entre más de 200 candidatos en todo el territorio nacional. Estos proyectos se distinguen por su contribución a un mundo más verde e inclusivo, reflejando la doble dimensión del fondo BBVA Futuro Sostenible que invierte con criterios de inversión socialmente responsable y apoya causas solidarias. En los seis años de funcionamiento de esta convocatoria solidaria, en total se han presentado más de 1.200 candidaturas, de las que han sido premiadas más de 120 con un importe total de más de cinco millones de euros.

El evento fue una plataforma para discutir y reconocer el trabajo excepcional realizado por estas organizaciones, pero también una oportunidad para inspirar y fomentar la participación en futuras convocatorias, promoviendo así un impacto positivo más amplio en la sociedad y el medio ambiente. Lola Quero ofreció para comenzar unas palabras significativas para poner en contexto la importancia de estos premios. Hablo de lo fundamental que son este tipo de iniciativas para la sociedad y de lo importante que es "que sepamos premiarles y agradecerles para que sigan con su labor con más ánimo e impulso".

Borja Díaz, BBVA Asset Management: "Cada año se hace una convocatoria para buscar la mayor diversidad, y que puedan acceder ONGs de cualquier lugar" / Antonio L. Juárez / PS

Borja Díaz habló de lo importante que es el fondo BBVA Futuro Sostenible para la entidad, una iniciativa reciente pero heredada de un fondo solidario con 20 años de historia al que se le ha dado un impulso en los últimos seis años. "Durante años yo mismo lo ofrecí en mi oficina a nuestros clientes, y en los últimos años lo hemos revitalizado para darle un mayor sentido, y que el patrimonio sea canalizado de forma que llegue a asociaciones que hacen tan buena labor". En este sentido, Rosario Olaegui destacó que las empresas como BBVA "jugamos un papel crítico en el crecimiento económico y compromiso social" de las entidades que se presentan al galardón con sus proyectos "que contribuyen al crecimiento inclusivo". "Estos premios siguen apoyando, gracias también a la confianza de los clientes, y permiten que con su trabajo las asociaciones creen una sociedad más justa", remarcó.

María José Sánchez añadió que con este galardón BBVA "pretende aportar un pequeño grano de arena a los desafíos sociales y medioambientales de la actualidad" y que las entidades, que necesitan tanto de políticas públicas como de iniciativas privadas con impacto social, puedan seguir su labor. "Admirar el trabajo que desempeñan y su dedicación es fácil, pero lo necesario es ser partícipes de sus actividades, y comprender que son necesarias en el entorno social. Y así promover las iniciativas y que tengan fondos para desarrollar su actividad", valoró.

Compromiso con un futuro más inclusivo

Para el Banco de Alimentos de Sevilla, en palabras de José Pedraza, recibir este premio es "una doble satisfacción", ya que además de reconocer su labor a la hora de repartir alimentos entre los más necesitados también premia la labor de inserción que realizan desde 2017, tratando de que personas en riesgo de exclusión social consigan encontrar un empleo y que así no dependan del servicio inicial que prestan. "Tenemos programas de inserción en los que buscamos enseñar a pescar y no solo dar el pez para alimentarse un día. En casi 30 años de vida, hemos comprobado que hay necesidades básicas como la alimentación, pero después también hay otras como autonomía, empleo y autoestima. Pretendemos dotar de las competencias necesarias a las personas en exclusión para que puedan ir a una entrevista de trabajo con mayor éxito. Les acompañamos, mediamos, y ayudamos a que cojan su camino y no nos necesiten".

José Pedraza, responsable del Banco de Alimentos de Sevilla: "Tenemos programas de inserción en los que buscamos enseñar a pescar, y no solo dar el pez para comer un día" / Antonio L. Juárez / PS

Con el galardón, el Banco de Alimentos va a desarrollar un curso de ayudante de cocina, que se complementa con el que ya ofrece de manipulador de alimentos, para que estas personas se formen de forma teórico-práctica en organización de una cocina, maquinaria, o conservación de alimentos, y realicen prácticas en establecimientos que tienen el convenio con la Escuela de Hostelería de Sevilla. Esto se complementa con 25 horas más de formación competencias transversales, digitales y para el empleo.

"Muchas de las personas que nos llegan carecen de las competencias sociales más básicas. Tenemos que empezar por ahí, e ir avanzando a través de itinerarios personalizados. La meta es mejorar la vida, pero lo que se aprende en el camino es igualmente importante. Alimentación saludable, que sepan manejarse en su ámbito laboral y que aprendan", ha valorado.

Por su parte, y también en el ámbito de la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, para Proyecto Hombre Granada, en palabras de Manuel Mingorance, recibir una ayuda como la de este fondo es mostrar que hacen "un trabajo con impacto real en la sociedad". "Trabajamos luchando contra las adicciones. Prevención, intervención, centros, mujeres y hombres… Pero también la inserción laboral. El proceso de rehabilitación, si no culmina con un empleo, es un trabajo inconcluso. Por eso nuestra labor va más allá, y trabajamos con orientación, inserción e intermediación. Y gracias a ello muchos terminan su proceso sin adicciones, y con un empleo".

Manuel Mingorance, presidente de Proyecto Hombre Granada: "La rehabilitación, si no culmina con un empleo, es un trabajo inconcluso. Por eso nuestra labor va más allá de las adicciones" / Antonio L. Juárez / PS

El galardón servirá para que pedagogos y educadores sociales que trabajan esta otra parte en Proyecto Hombre puedan seguir con su labor, dándole a la inserción la importancia que merece esto. Lo biológico y lo sanitario tiene importancia, pero sobre todo el código social. "Las adicciones son para anestesiar las cosas que nos pasan, algunas desde pequeño. Identificar eso es complicado, y hay que sanarlo. Se necesita un tiempo considerable para ello. El éxito de alta está en un 90%", ha destacado.

"Estamos encantados de que nuestra labor tenga este reconocimiento. Vivimos en una sociedad en la que no hay una alarma por las adicciones como la que existía hace 30 años, pero sigue habiéndolas. Desde que llegan, la inserción laboral no es el final del proceso, sino el inicio y el trayecto. Cuando ven que estamos trabajando con ellos, y ven la oportunidad les ofrecemos, se genera una simbiosis que es muy gratificante para ellos y nosotros. Porque al final es darle un sentido a nuestro trabajo", ha analizado Mingorance.

Andrés Repullo, de la asociación Aspapros, cree que el premio es un espaldarazo y sirve para "darnos cuenta de que Almería no es una aldea aislada", sino que hay una entidad de grandes dimensiones como BBVA que considera "que nuestra labor es digna de ser premiada". "Estamos en el camino correcto, y nuestro trabajo genera un impacto en la sociedad para apoyar a los discapacitados, y también a las personas. Nos muestra que nuestro trabajo tiene recompensa", ha analizado.

Andrés Repullo, responsable de comunicación de Aspapros: "Nuestro trabajo genera un impacto en la sociedad para apoyar a los discapacitados, y ellos se convierten en líderes" / Antonio L. Juárez / PS

Aspapros aprovechará la ayuda de la Convocatoria solidaria BBVA Futuro Sostenible para impulsar el trabajo que realizan en su radio, a través de la cual colaboran con programas de emisoras y genera contenido de audio en Internet, para dar un paso más allá y que esos contenidos sean audiovisuales y de streaming, para ponerle cara a esas voces de la discapacidad. "Desde nuestra asociación personas con discapacidad intelectual fueron colaborando en programas de radio convencionales, y se hicieron un hueco en las parrillas. Ese buen hacer hizo que se nos conociera en otras radios, y que nos viéramos en la necesidad de generar más contenido. A la vez, otras personas con discapacidad de la asociación se interesaron y querían formar parte. Ahora, gracias a este dinero, tendremos apoyo y salto tecnológico, buscando contenido audiovisual, y más personas se beneficiarán", ha enumerado.

El objetivo final es incrementar el rol de personas con discapacidad que tienen influencia a la sociedad. "Su opinión llega a la gente y genera un impacto. Así sensibilizamos y mostramos que pueden llegan más lejos de lo que normalmente les han dejado. Personas cuyas opiniones nunca han contado se han convertido en creadores de opinión, y de la noche a la mañana la audiencia quiere saber qué piensan. Queremos oírlos. Eso les impacta muchísimo, les genera buena autoestima y sienten que hacen algo importante. Hay un desarrollo personal detrás del proyecto", ha analizado Repullo.

Espaldarazo a proyectos de carácter solidario

Concluyendo el evento de la VI Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible, Borja Díaz, representante de BBVA, ofreció una reflexión sobre los logros y el impacto de las iniciativas del banco en los últimos años, así como las expectativas futuras. Comentó que este fondo es el que más donaciones realiza a las ONG en España, y que posibilita un impacto brutal en entidades del tercer sector. "En definitiva es un espaldarazo a respaldar los proyectos. Ese carácter solidario lo hace diferencial. Hay que recordar que cada año se hace una convocatoria abierta, para buscar la mayor diversidad y globalidad a nivel nacional, y al que pueden acceder ONG de cualquier lugar de España, sin importar de donde vengan".

"Insertar a gente vulnerable es fundamental para que se sientan empoderados y darles una igualdad de oportunidades. Esta categoría es para poner nuestro granito de arena. Estamos hablando de un vehículo bueno para los clientes y las ONG, y a ellas les derivamos la confianza de quienes creen en BBVA, generando el mayor impacto en la sociedad posible", remarcó.

Rosario Olaegui, directora de zona de BBVA en Granada, Jaén y Almería: "Los premiados evidencian que si canalizamos recursos conseguimos fortalecer la comunidad". / Antonio L. Juárez / PS

La directora de zona de BBVA en Granada, Jaén y Almería, Rosario Olaegui, destacó el ejemplo y la referencia de apoyo que son Proyecto Hombre, Banco de Alimentos y Aspapros por su labor de apoyo y de sensibilización de los colectivos más vulnerables. "Ponéis a su disposición herramientas y oportunidades para mejorar su calidad de vida. Hacéis una labor inmensa, tanto en prevención como en tratamiento. Ofrecéis herramientas a ellos y a sus familias. Con ello, estáis consiguiendo que cambie la percepción social".

"Los premiados evidencian que si canalizamos recursos conseguimos fortalecer la comunidad. La sostenibilidad es un desafío que requiere del impulso, compromiso de todos: Gobierno, empresas, sociedad y entidades financieras. Estoy super orgullosa de trabajar en BBVA y de que los clientes nos sigan apoyando para poder seguir realizando iniciativas como esta", señaló.

María José Sánchez, directora de zona de BBVA en Sevilla: "El carácter solidario del fondo nos permite generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente". / Antonio L. Juárez / PS

Para finalizar, la directora de Zona de BBVA en Sevilla, María José Sánchez, aseguró que los 200 candidatos a este premio se merecen el galardón, y que la selección final se hace de forma rigurosa, teniendo en cuenta variables técnicas, con la participación de muchos profesionales en la entidad financiera y tratando de ser lo más objetiva posible, sin que la vinculación territorial afecte, para que los premios lleguen lo más lejos posible.

"Redundar en la extraordinaria labor de los premiados, y en la de todos los participantes. En los entornos y en los colectivos que trabajan. Merece la pena reseñarlas, darles relevancia, que sean ejemplos a seguir, y que sepan que de su trabajo nos beneficiamos toda la sociedad. El carácter solidario del fondo nos permite generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Este es nuestro compromiso", concluyó.