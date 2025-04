La convivencia de plantas solares con cítricos, olivares, vides y otros cultivos se abre paso en Andalucía

Sevilla/La agrovoltaica, que no es otra cosa que la convivencia entre plantas fotovoltaicas y explotaciones agrarias, se abre camino en Andalucía con varios proyectos, algunos ya en marcha, en diferentes cultivos.

La jornada ‘Agrovoltaica en Andalucía: innovación para un futuro sostenible’ celebrada este jueves en Sevilla en la sede de la Consejería de Agricultura y organizada por la Unión Española Fotovoltaica, ha reunido a empresas y organismos implicados en diferentes iniciativas. Con ellas, se evita que agricultores y promotores de instalaciones energéticas compitan por el mismo recurso, y se facilita lo contrario, que lo compartan.

Proyecto de Renovalia en El Puerto de Santa María

Recreación virtual del proyecto de Renovalia en el Puerto de Santa María

Y estos proyectos no solo son a pequeña escala. Renovalia, por ejemplo, prevé ocupar 70 hectáreas en el Puerto de Santa María con una instalación de 50 MW de potencia fotovoltaica. “El planteamiento consiste en una plantación de viña, de secano, compatible con una instalación fotovoltaica con una hilera de seguidores (dispositivos para orientar los paneles al sol) por cada una de las viñas”, señala Pedro Cervera, director de Desarrollo de Negocio de la empresa.

La compañía –que ha firmado un contrato a largo plazo con los propietarios de la finca-- ha recibido ya la autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía y se prevé que su construcción comience a finales de este año, para ponerse en marcha a lo largo de 2026. Cervera espera un efecto positivo en el viñedo. “Se ha demostrado que las sombras que producen los módulos son positivas para las viñas, sobre todo en los peores meses de verano. Además, pretendemos desarrollar un sistema que reduzca la producción óptima de energía en determinados meses del año, precisamente cuando la vid necesite más luz solar”.

Respecto al impacto visual, Cervera señala que la zona elegida está ya “antropizada, ya hay varios elementos territoriales que impactan sobre el paisaje”. Aun así, se prevén medidas como “zonas o pantallas arbóreas que impidan, desde ciertos puntos, la visualización de la planta”. Renovalia ha propuesto a la Junta de Andalucía medidas de integración como la creación de islas de vegetación natural o barreras vegetales perimetrales.

Piloto con olivares en Navas de San Juan (Jaén)

Proyecto con olivares en Navas de San Juan (Jaén)

De grandes proyectos pasamos a iniciativas piloto, algunas ya en marcha. El Hub de Innovación Agrícola del Condado de Jaén, los ayuntamientos de la comarca del Condado y la Universidad de Jaén ya tienen operativa desde hace año y medio una instalación fotovoltaica en una finca de olivar tradicional de secano en Navas de San Juan (Jaén). Está formada por 12 generadores fotovoltaicos y dos olivos de control y dispone de un sistema de monitorización de las variables ambientales que afectan tanto a la producción energética como agrícola. La parcela, en total, tiene 780 árboles con más de cien años de antigüedad.

Pedro Pérez, catedrático por la Universidad de Jaén, explica que de momento solo se tienen resultados preliminares sobre el posible impacto en el olivar de la instalación. “Los datos de la primera cosecha (enero de 2025) muestran un comportamiento similar en cantidad y calidad de las aceitunas recogidas en olivos con fotovoltaica y en olivos sin fotovoltaica. Este proyecto estará monitorizando de forma intensiva durante dos años para obtener datos concluyentes y representativos”, afirma Pérez, que dice que ya hay empresas interesadas en proyectos de mayor escala en el olivar. Está ya en marcha, de hecho, una iniciativa agrovoltaica de tres megavatios, de la que Pérez no especifica ni el lugar concreto (sí será en la provincia de Jaén y en olivar de secano) ni el promotor.

Proyecto de placas fotovoltaicas en un campo de naranjas

Fotomontaje de las placas fotovoltaicas junto a naranjos en Almodóvar del Río

El Grupo Operativo Go Agrivoltaica ha elegido los cítricos para su piloto. Impulsado con fondos europeos Feader por la empresa cordobesa Greenar, el centro tecnológico Aicia, la cooperativa Covidesa y la asociación Filosolar, el proyecto se desarrollará en una parcela de naranjos en Almodóvar del Río, junto al río Guadalquivir. Contempla colocar módulos fotovoltaicos sobre filas alternas de naranjos, lo que permitirá comparar el crecimiento del fruto entre aquellos que han crecido bajo las placas y aquellos que no. Al situar los seguidores sobre los árboles, se evaluará la posible generación de un microclima que pudiera favorecer el estado vegetativo de los cítricos, además de limitar la excesiva luz solar. Adicionalmente los naranjos se verán protegidos de fenómenos no desconocidos en la zona, como el granizo, indican los promotores del proyecto.

Ahora mismo, se está preparando la acometida eléctrica para propiciar el autoconsumo de la explotación agrícola y también se realizan pruebas para determinar el mejor sistema de anclaje al suelo de una estructura que tendrá hasta cinco metros de altura. “De resultar exitoso, podría extenderse este modelo a otras fincas de naranjo cercanas a subestaciones eléctricas de Andalucía”, señala Diego Aranda, CEO de Greenar.

Instalación de WayBa en Alhedín, donde conviven energía, agricultura y medio ambiente

Proyecto de Way Ba en Alhedín (Granada)

BayWa, por su lado, ha puesto en marcha un proyecto en Alhedín, unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Granada. Dentro de una planta fotovoltaica de 56 MW de potencia y que ocupa 80 hectáreas, se va a destinar algo menos del 10% del terreno (5,1 MW) a una instalación compatible con cultivos forrajeros para alimentación de ganado. “La instalación agrivoltaica cuenta con una estructura de módulos bifaciales fijos, dispuestos en hileras elevadas y con una separación de nueve metros entre filas, lo que permite el paso de maquinaria agrícola moderna. La inclinación y disposición de los paneles permite recolectar agua de lluvia y reducir la erosión del suelo”, se señala desde BayWa, que añade como ventajas la reducción de la demanda de agua por las sombras y la “mejora de la resiliencia frente a eventos climáticos extremos”.

La planta entró en operación a finales de 2023. Durante los tres primeros años, se fertilizarán los cultivos sin químicos “para recuperar el terreno” y posteriormente se llevarán a cabo los trabajos agrícolas con “criterios de agricultura ecológica”, En lo que respecta a la energía, BayWa ha firmado el primer PPA (contrato de compraventa de energía a largo plazo) agrovoltaico corporativo en Europa con Velux.

Bay Wa también trabaja con grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Córdoba para "evaluar, desarrollar y hacer seguimiento de medidas específicas” como instalación de charcas para anfibios, nidales para aves y zonas de pastizal para la flora nativa. Se han imimplementado también barreras vegetales para mitigar el impacto visual y vallados permeables que permiten el paso de la fauna.

La agrivoltaica de Endesa en Carmona y las investigaciones en invernaderos

Junto a estos proyectos, hay otros con una trayectoria ya consolidada, como Envatios I, II y III en el municipio de Carmona, los tres promovidos por Enel Green Power, filial renovable de Endesa. En estas plantas fotovoltaicas se ha instalado un apiario con más de 80.000 abejas con el que se produce la marca registrada Miel Solar. Los parques también son compatibles con el pastoreo, con las ovejas ayudando al desbroce natural del terreno.

También destaca dentro de este ámbito el proyecto Agrisol, en el que colaboran tres empresas (Iasol, Endef y Accuro), y tres centros de investigación (Funditec, Tecnova Y Leitat). Su objetivo investigar y desarrollar nuevas técnicas, procedimientos y componentes para maximizar la puesta en marcha y uso de la tecnología agrovoltaica, muy específicamente en invernaderos.