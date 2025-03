Los proyectos de Cobre las Cruces y CirCular de Atlantic Copper, elegidos por Bruselas para obtener materias primas críticas

Bruselas/Los proyectos de Cobre las Cruces y CirCular de Atlantic Copper han sido elegidos por Bruselas como iniciativas estratégicas de explotación de materias primas críticas en territorio de la Unión Europea, lo que les permitirá beneficiarse de mejor financiación y mayor rapidez para obtener permisos en el nuevo marco comunitario para reducir la dependencia de los 27 en este área.

La explotación de Las Cruces, en Gerena (Sevilla), planea invertir más de 4.000 millones de euros en un proyecto para recuperar del subsuelo y en un mismo lugar cobre, zinc, plomo y plata. La puesta en marcha de esta iniciativa creará 400 empleos directos y 1.200 indirectos.

Por su parte, CirCular es una iniciativa de reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que pondrá en marcha Atlantic Cooper en su refinería de Huelva que cuenta con una inversión prevista de más de 350 millones de euros. Su objetivo es procesar anualmente en torno a 60.000 toneladas de cobre, níquel, estaño, oro, plata, paladio o platino.

En total, la Comisión Europea apoyará 47 proyectos estratégicos de obtención de materias primas críticas en territorio de la Unión Europea, caso del cobalto, litio o magnesio, para el abastecimiento del continente, de los cuales siete de ellos están en España, con los que busca mejorar el suministro, reducir la dependencia de países como China y reforzar la cadena de valor europea.

Del total de proyectos en territorio nacional, en su mayoría relacionados con la extracción de minerales, la Comisión identifica a Mina Doade, en Galicia, y al proyecto minero de Las Navas, en Extremadura, para la extracción de litio; a P6 Metals, en Extremadura, para extracción y procesamiento de wolgframio; y al proyecto minero El Moto, en Castilla-La Mancha, centrado en wolgframio.

Otras explotaciones prioritarias en suelo español son la mencionadas de extracción y procesamiento de cobre de Cobre las Cruces y el proyecto de reciclaje minero CirCular de Atlantic Cooper para contribuir al abastecimiento de cobre, níquel y metales platinos, ambos en Andalucía; además de la mina Aguablanca para el suministro de cobalto, cobre y niquel en Extremadura.

España, segundo país con más proyectos

España es así el segundo país, por detrás de Francia, con más iniciativas seleccionadas en esta primera lista de 47 proyectos considerados estratégicos para reducir la dependencia europea de terceros países para el suministro de unas materias primas fundamentales en áreas como la digitalización, transición ecológica o defensa; y cuya demanda se multiplicará en los próximos años.

Además de en España y Francia, se han elegido proyectos en Italia, Alemania, Bélgica, Estonia, República Checa, Grecia, Suecia, Finlandia, Portugal, Polonia y Rumanía.

La lista elaborada por Bruselas contempla proyectos de minería en 13 Estados miembros del bloque, con los que cubre 14 materiales críticos de los 17 que fijó como prioritarios en su directiva. Del total de proyectos identificados, 22 iniciativas se centran en el litio, 12 en el níquel, 11 de grafito, con otros 10 relativos al cobalto y 7 al manganeso, elementos clave para la industria automovilística y las baterías eléctricas.

En rueda de prensa desde la capital comunitaria, el vicepresidente de Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Sejourne, ha defendido que sin materias primas críticas "no puede haber descarbonización", por lo que ha señalado que la producción doméstica es clave para evitar que la UE diversifica sus suministros y no pasa de depender de los hidrocarburos rusos a las materias primas chinas.

"Para evitar que el litio chino no sea el gas ruso de mañana, la Unión Europea ha establecido un marco legislativo para evitar esa dependencia y ahora debemos extraer más y abrir más minas en Europa", ha defendido Sejourne, quien ha planteado "consolidar la cadena de valor europea de materiales críticos" para conseguir los objetivos fijados para 2030.

En todo caso, el comisario francés ha reconocido que hay "trabajo político" por delante para garantizar que la explotación minera sea "socialmente aceptable", apuntando que los dirigentes políticos tienen que hacer pedagogía y ahondar en la narrativa del interés general nacional y europeo. "Hay que hacer un poco de trabajo político. Esto significa estar en contacto con las empresas, obviamente, y con los empleados, pero también con la gente", ha admitido.

Apoyo financiero

Así las cosas, el plan pasa por apoyar distintas fases de la cadena de valor, ya que de todos los proyectos identificados, 25 contemplan actividades de extracción de minerales, mientras que otros 24 se centran en el procesamiento de materiales, 10 en el reciclaje y dos en la sustitución de materias primas críticas.

Esta lista de proyectos se beneficiarán del apoyo coordinado de la Comisión, los Estados miembros y las instituciones financieras para impulsar su entrada en funcionamiento, a la vista de la inversión estimada de unos 22.000 millones que se necesita para lanzar los proyectos. Igualmente, podrán contar con disposiciones simplificadas en materia de permisos, con el objetivo de garantizar la previsibilidad para los promotores de las iniciativas.

Detrás de esta lista está la intención del Ejecutivo comunitario de garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas de la Unión. Los proyectos fueron seleccionados por ser "técnicamente viables o tener potencial para serlo en un plazo razonable, mostrar los volúmenes de producción previstos y ejecutarse de forma sostenible".

Esta lista de proyectos estratégicos de minería en la UE sigue la ley de materias primas críticas aprobada en 2023 con la que Bruselas quiere diversificar las importaciones de materiales críticos para garantizar que a partir de 2030 la UE no consigue más del 65% de ellos de un único tercer país como China. Actualmente, el bloque obtiene el 97% de su magnesio en China, mientras que el 63% del cobalto mundial, utilizado en baterías, se extrae en la República Democrática del Congo.

La estrategia europea establece 2030 como el año para que la capacidad de la UE pueda aproximarse o alcanzar al menos el 10% de la demanda nacional de materiales estratégicos para la minería y la extracción, al menos el 40% para la transformación y el refinado, y al menos el 15% para el reciclado.

De esta iniciativa se podrán beneficiar también proyectos en terceros países, una lista que por el momento no se conoce, pero que Sejourne ha avanzado que se hará pública en las próximas semanas, sin descartar la explotación en Ucrania y Groenlandia. "Esto forma parte de nuestras estrategias globales y, además, el objetivo es reducir riesgos, también mediante la diversificación", ha afirmado, sin ahondar en polémicas tras los planes de Estados Unidos para el territorio autónomo danés.