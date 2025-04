El presidente de la CEA desvela el "encargo" de buscar una "solución pactada" entre Garamendi y Cuerva para Cepyme

Sevilla/El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha desvelado este lunes que desempeña un papel de mediador ante las elecciones de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), donde su actual presidente opta a la reelección, Gerardo Cuerva, y afronta una candidatura alternativa, la de Ángela de Miguel, auspiciada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Durante su participación en un Encuentro Informativo de Europa Press Andalucía, celebrado en la Fundación Cajasol con el patrocinio de Moeve, González de Lara ha indicado que "no tengo ningún pudor en decirlo públicamente" acerca de ese papel de interlocutor entre ambas candidaturas para apuntar que "se me encargó la labor de buscar una solución al problema de Gerardo Cuervas con Garamendi".

Ha reconocido seguidamente que "por diferentes motivos aún no se ha conseguido", para advertir entonces que "las elecciones no se han convocado", de manera que "se han anunciado para el 20 de mayo, pero no se han convocado".

Con ese horizonte temporal ha planteado entonces que "la CEA se reserva, lee con mucha atención las opiniones de cada cual, pero se reserva lo que sus órganos de gobierno decidan o no" y ha avisado consecuentemente que "también los órganos de gobierno pueden decidir no pronunciarse".

El presidente de los empresarios andaluces ha reaccionado así a las declaraciones que ha hecho Gerardo Cuerva en una entrevista con Diario de Sevilla, titulada con la idea "no concibo que la CEA pueda apoyar a la otra candidata a presidir Cepyme", una exigencia pública que González de Lara ha encajado con un "lógico que quiera buscar el cariño y el respeto que se le tiene en Andalucía", en alusión a la condición de granadino de Cuerva.

"El papel que está haciendo CEA es precisamente lo que le encomendó al presidente que les habla sus órganos de gobierno", ha remachado su argumento.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reconocido que esa batalla por la Presidencia de Cepyme lleva consigo "demasiadas cosas feas, extrañas" y ha apostado por "no a participar en ese ruido", antes de apelar a que "las organizaciones empresariales toman sus decisiones soberanas".

Amor ha esgrimido que "como hay dos candidatos, cada organización someterá a su junta directiva donde está el apoyo de cada uno" y ha explicado seguidamente que "los representantes de ATA, que son cuatro, asumirán lo que de forma soberana decida la junta directiva de ATA, que ya ha decidido".

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido que, ante este escenario de controversia empresarial a nivel nacional, "estamos en buenas manos en Andalucía", convencida de que "aquí hay paz social".

Ha blandido que en el caso de Andalucía "hay un entendimiento muy bueno con los agentes económicos y sociales y el gobierno de Andalucía", por cuanto ha esgrimido que el propósito es que "en Andalucía mejore la empresa y los trabajadores", antes de apelar a que el Gobierno andaluz "lo que tiene que hacer es estar ahí, dejar al tejido productivo que trabaje y no molestar en exceso".