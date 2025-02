Carlos Cuerpo celebra la subida del SMI y aplaza el debate sobre su exención de IRPF

Madrid/El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, considera una noticia "muy positiva" la aprobación este martes de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales por catorce pagas y ha emplazado la decisión sobre la exención o no del IRPF para "más adelante".

"La decisión importante de esta semana es esa subida del salario mínimo interprofesional, y a eso yo creo que es a lo que tenemos que agarrarnos, que son noticias muy positivas para todos los trabajadores que van a seguir recuperando poder adquisitivo", ha destacado el ministro en declaraciones a los medios este lunes.

El titular de Economía no ha detallado cuándo se tomará la decisión de dejar o no exento de tributación en el IRPF esta subida del SMI, una cuestión que está creando discrepancias dentro del Ejecutivo. Esta regulación fiscal debe ir en una norma específica del Ministerio de Hacienda y no forma parte del real decreto que regula el SMI y que se aprueba mañana.

Mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide esta exención, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha aclarado su posición, pero sí ha pedido públicamente a la titular de Trabajo que haga "pedagogía fiscal" porque "todo no se resuelve con una bajada de impuestos".

El ministro de Economía ha resaltado que "lo importante" que le tiene que llegar a la ciudadanía es que se ha tomado la decisión de subir 50 euros al mes el salario mínimo interprofesional. "El resto, elementos tributarios o impositivos, son elementos que se irán viendo, como en el conjunto de medidas que se toman en este ámbito, más adelante", ha subrayado.