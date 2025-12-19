Belleza que trasciende: el cuidado de la piel como pilar del bienestar social

La importancia del cuidado de la piel se consolida en 2025 como un fenómeno clave que trasciende la mera estética. Según el informe "La Esencialidad de la Belleza" de L’Oréal Groupe en colaboración con Asterès, el cuidado personal y especialmente la dermocosmética emergen como factores determinantes en la salud pública, el bienestar emocional y la economía. El documento, presentado en septiembre de este 2025, señala que las rutinas vinculadas al cuidado de la piel se han convertido en elementos esenciales de la vida cotidiana y en generadores de impacto social y económico.

La valoración social de la belleza ha evolucionado y, según expertos recogidos en el estudio, no se limita a una percepción superficial sino a la identidad y calidad de vida. Desde la pandemia, el autocuidado diario ha adquirido un nuevo significado. "El tratamiento de la piel no sólo refuerza la confianza y la autoestima, sino que previene trastornos cutáneos y promueve hábitos saludables a nivel poblacional". Este nuevo enfoque pone el acento en la divulgación científica y el papel activo de profesionales de la salud y la farmacia.

El impulso económico del sector del cuidado de la piel

El cuidado de la piel es el mayor motor del mercado cosmético mundial, siguiendo la tendencia de crecimiento iniciada en 2024. El sector alcanzó ese año los 99.450 millones de euros, representando el 39% del volumen global de la belleza. En Europa, el volumen de negocio fue de 17.100 millones de euros, y en España el mercado se situó en los 3.338 millones, con un aumento del 6,1% durante 2024. La dermocosmética, que está vinculada directamente a la salud, ha avanzado un 9,4%, llegando a los 1.367 millones de euros en nuestro país.

Esta evolución refleja un cambio de paradigma. Tres de cada cuatro euros de crecimiento dentro de la industria proceden de la categoría facial, que consolida su posición estratégica tanto en las ventas como en la influencia sanitaria. Los datos subrayan una sinergia creciente entre científicos, farmacéuticos y consumidores, evidenciando el impacto socioeconómico de las soluciones avanzadas de dermocosmética.

L’Oréal Dermatological Beauty: liderazgo y colaboración con el sector sanitario

L’Oréal Dermatological Beauty (LDB) lidera el sector mundialmente, con marcas como La Roche-Posay, Vichy y CeraVe posicionadas entre las más prescritas por especialistas en dermatología. La división destaca por aproximar la investigación científica y los avances dermatológicos a la práctica clínica cotidiana, colaborando con una red de más de 300.000 profesionales sanitarios en todo el mundo.

En España, L’Oréal Dermatological Beauty mantiene la misma posición de liderazgo en el mercado local, consolidándose como el Nº 1 en dermocosmética, prueba de ello son sus datos: de las 22.400 farmacias existentes en el país, 20.070 cuentan con algún producto de LDB, y la compañía da servicio directo a 8.518 farmacias, garantizando una presencia sólida y capilar en todo el territorio.

El papel esencial de las farmacias y la formación profesional

Una de cada cinco consultas sobre problemas dérmicos se inicia en la farmacia, según los datos del sector. Esta realidad refuerza la función del farmacéutico como primer referente para la salud de la piel. La accesibilidad, la especialización y la confianza social sitúan a las 20.070 farmacias en las que opera LDB como núcleos de valor del sistema de prevención dermatológica en España durante 2025.

L'Oréal Groupe fortalece esta red mediante iniciativas formativas como Pharmaforward, que ha acreditado a más de 2.000 farmacéuticos; Health Influ Academy, que impulsa la presencia sanitaria en redes de 350 farmacias; y programas universitarios y de FP para la formación de más de 5.000 alumnos entre 2022 y 2025. Destaca igualmente el Certificado de la Universidad de Alcalá, que ofrece 110 horas de formación en consejo dermatológico profesional.

La Esencialidad de la Belleza: salud, sociedad y propósito

Los resultados del informe subrayan que la belleza es una necesidad social y emocional que impacta en múltiples niveles. Interviene en la recuperación personal de pacientes, estimula la creación de empleo en el sector sanitario, motiva investigación puntera y consolida la importancia del bienestar en la vida moderna. El cuidado de la piel, lejos de ser una rutina estética, se perfila como fórmula de integración, salud y crecimiento personal.

Como señala la inicitiva de L'Oréal Groupe y Asterès, "la belleza abarca identidad, salud y pertenencia; es un recurso ligado a la prevención, la investigación y la economía" en el contexto europeo y español en 2025.

¿Qué significa la belleza como necesidad esencial?

En el documento, los autores señalan que "la belleza integra bienestar físico, mental y social", y crea un entorno de confianza y protección frente a estigmatización o impacto emocional de las enfermedades de la piel. El acceso universal y los avances en ciencia dermatológica impulsan esta percepción, destacando la función social y preventiva de la cosmética profesional y de farmacia.