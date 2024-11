BBVA presenta a la CNMC medidas para facilitar una "pronta aprobación" de la opa sobre el Sabadell

Sevilla/BBVA ha presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una serie de "medidas inéditas para garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad", especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el fin de "facilitar una pronta autorización de la unión con Banco Sabadell", según ha informado este miércoles la entidad.

Entre los compromisos concretos, no cerrará oficinas donde no haya otra cerca y mantendrá las condiciones comerciales para clientes particulares y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades. Además, conservará "durante 18 meses las líneas de circulante a todas las pymes y el volumen actual de crédito total a aquellas pymes que trabajan únicamente con las dos entidades".

"Estos compromisos mitigan en gran medida los riesgos identificados por la CNMC, muy focalizados en determinados territorios", ha asegurado el banco, que ha añadido que "continuará colaborando estrechamente con la autoridad para culminar cuanto antes el acuerdo de compromisos y la autorización del expediente".

“Los compromisos presentados superan los acordados en operaciones anteriores del sector financiero español, algunos de forma significativa. Se trata de medidas sin precedentes para impulsar el crédito a las pymes, un segmento clave donde queremos seguir creciendo, y asegurar el acceso a servicios bancarios en todos los territorios”, ha señalado Onur Genç, consejero delegado de BBVA.

"Riesgos muy acotados"

La entidad recuerda en su comunicado que la CNMC, en su análisis de la operación, decidió iniciar la segunda fase de análisis para testar con los agentes del mercado la "eficacia de los compromisos presentados para mitigar los riesgos relacionados con pymes y concretar con BBVA sus compromisos sobre el mercado de adquirencia". En palabras de la CNMC, “en la primera fase del procedimiento se ha realizado una investigación detallada sobre la situación de competencia en los mercados afectados. Esta redundará en una mayor eficiencia en el análisis durante la segunda fase, cuyo objeto es profundizar en el estudio de la operación”.

Por tanto, según ha subrayado el banco, la CNMC "ha identificado determinados riesgos muy acotados, que BBVA aborda en los compromisos presentados", que tienen una duración de 3 años, "salvo que se indique lo contrario".

Medidas

Así, para garantizar la inclusión financiera, la entidad presidida por Carlos Torres se compromete, como principales medidas, a "no cerrar oficinas cuando no haya otra (de BBVA o Sabadell) a menos de 300 metros de distancia ni en aquellos códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros; no abandonar municipios (ni sustituir por un agente, autobús bancario u otros medios) en los que haya menos de tres competidores; y mantener el servicio de caja con el mismo horario comercial de las oficinas de Banco Sabadell en estos municipios.

Respecto a las condiciones comerciales de clientes particulares y pymes, se mantedrán en los códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades financieras, en los que, además, los precios del nuevo crédito para pymes no excederán los precios medios aplicados a nivel nacional. En este ámbito, "no se cerrará ninguna de las oficinas de Banco Sabadell especializadas en empresas en todo el territorio nacional".

Para asegurar el mantenimiento del crédito a pymes en el conjunto de España, BBVA garantiza "la continuidad de las líneas de capital circulante (créditos con plazo de terminación o renovación igual o inferior a 1 año), que Banco Sabadell tuviera vigentes en todo el territorio español, durante 18 meses, salvo deterioro financiero". También mantendrá, durante 18 meses, "todo el volumen de crédito a pymes que no tengan otro proveedor financiero distinto a BBVA o Banco Sabadell".

Finalmente, respecto al acceso a cajeros automáticos, conservará el acceso al parque de cajeros de Banco Sabadell "a todos los clientes de las entidades pertenecientes a red Euro 6000, durante un periodo de 18 meses o, en su caso, hasta la fusión de las partes (en caso de que BBVA ponga fin al acuerdo existente entre Banco Sabadell y los bancos de la red Euro 6000)".

Asimismo, BBVA ha propuesto, en línea con operaciones precedentes, la desinversión de los excesos de participaciones estatutarias en sociedades de gestión de pagos.