Andalucía consolida su tercera posición en patentes, marcas y diseños industriales

Andalucía mantiene su tercera posición nacional en la presentación de patentes, marcas y diseños industriales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En 2024, la comunidad registró un total de 8.020 figuras de propiedad industrial, lo que representa más del 14,6% del cómputo nacional. Esta posición refleja el dinamismo empresarial andaluz en un contexto donde Madrid lidera todas las categorías, mientras que Cataluña ocupa el segundo lugar en marcas, Valencia en patentes y Castilla y León en diseños industriales.

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE, ha atendido en 2025 más de 3.000 consultas relacionadas con la propiedad industrial y ha realizado 151 informes de anterioridad hasta octubre. La agencia pública ofrece un servicio gratuito de asesoramiento para proteger creaciones e invenciones mediante el registro de marcas, diseños industriales y patentes, en colaboración con la OEPM. Proteger la propiedad industrial resulta clave para potenciar la innovación y asegurar una ventaja competitiva en el mercado.

Las marcas constituyen uno de los activos más importantes para el desarrollo de la actividad empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se considera marca todo signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los que ofrecen las demás empresas competidoras, convirtiéndose en uno de los medios más eficaces de canalización y fidelización de clientela.

Liderazgo en registro de marcas comerciales

Andalucía es la tercera comunidad autónoma que más marcas presentó en 2024, solo por detrás de Madrid y Cataluña, alcanzando 7.310 solicitudes que suponen el 15% del total nacional y un incremento del 2,94% respecto al año anterior. Las provincias de Málaga y Sevilla concentran más de la mitad de las solicitudes, con 1.984 (27%) y 1.852 (25%) respectivamente, seguidas por Granada con 879 marcas (12%). Estos registros se enmarcan principalmente en los sectores de publicidad, educación, prendas de vestir y servicios de restauración.

En cuanto al perfil de los solicitantes, un 40% de las solicitudes están realizadas por empresas. De las no realizadas por empresas, un 59% corresponde a particulares (40% hombres y 19% mujeres) y un 1% a organismos públicos.

Innovación tecnológica mediante patentes

Las patentes y los modelos de utilidad reconocen el derecho exclusivo sobre una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Una patente protege invenciones más complejas, mientras que un modelo de utilidad protege mejoras técnicas más sencillas y específicas. Son, por ello, un claro reflejo de la iniciativa empresarial de un territorio al proteger invenciones o productos únicos.

Andalucía presentó en 2024 un total de 169 solicitudes de patentes, posicionándose como la tercera comunidad autónoma por delante de Cataluña y solo por detrás de Madrid y la Comunidad Valenciana. Esta cifra supone el 15% del total nacional y un incremento del 2,42% respecto al ejercicio anterior. En cuanto a actividad inventiva, Andalucía cuenta con 20 solicitudes de patente por millón de habitantes.

Por provincias, Sevilla concentra más de un tercio de las solicitudes con 54 patentes (32%), seguida por Málaga con 27 (16%) y Cádiz con 23 (14%). Los sectores destacados incluyen la biotecnología con 16 patentes publicadas, la tecnología médica con 12 y otras máquinas especiales con 13. Respecto al tipo de solicitante, el 62% de las patentes corresponden a empresas y particulares, el 31% a universidades y el 8% a Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y el CSIC.

Modelos de utilidad y mejoras técnicas

En modelos de utilidad, que protegen mejoras técnicas de productos más sencillas que las patentes, Andalucía ocupa la cuarta posición nacional por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. La región alcanzó 352 solicitudes que representan el 14% del total nacional, con 41 solicitudes de modelos de utilidad por millón de habitantes.

Por provincias, lideran Málaga con 79 solicitudes (22%), Sevilla con 77 (22%) y Almería con 62 (18%). Teniendo en cuenta los sectores, destacan las 41 solicitudes enmarcadas en mobiliario y juegos, seguidas de tecnología médica e ingeniería civil con 33 cada una. La gran mayoría, un 95%, son solicitadas por empresas y particulares, mientras que las universidades y organismos públicos solo figuran como solicitantes en un 4% de los modelos de utilidad.

Protección del diseño industrial

El diseño industrial otorga protección a la apariencia estética de un producto, incluyendo las líneas que lo definen, su contorno, forma, colores, textura o materiales, con objeto de evitar copias no autorizadas. Andalucía es la tercera comunidad autónoma en solicitudes de diseños industriales con un 13% del total nacional.

En 2024, la región alcanzó un total de 189 solicitudes, un 6% más que el año anterior. Esta tendencia contrasta con la de otras comunidades tradicionalmente fuertes en diseños industriales como Cataluña, que ocupa el cuarto puesto, o la Comunidad Valenciana en quinta posición, donde las solicitudes se redujeron drásticamente frente al año anterior en un 39% y un 55%, respectivamente.

En cuanto a registros de diseño industrial por provincia, Sevilla con 86 solicitudes y Málaga con 33 concentran más de dos tercios del total, seguidas por la provincia de Córdoba con 14. Un 60% de las solicitudes están realizadas por particulares, seguido por empresas con un 39% y solo el 1% corresponde a organismos públicos.