Álvaro Fernández Heredia, nombrado nuevo presidente de Renfe

Sevilla/El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el nombramiento de Álvaro Fernández Heredia como nuevo presidente de Renfe, una responsabilidad que ocupará en sustitución de Raül Blanco, quien presentó su dimisión la semana pasada por "motivos personales".

Fernández Heredia es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Doctor en Infraestructuras de los Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Hasta ahora, ostentaba el cargo de secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte y ha desarrollado su actividad en consultoría, investigación y docencia universitaria, asumiendo puestos de gestión a distintos niveles.

En la Universidad, ha sido profesor de Planificación del Transporte y director del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ha sido investigador en el Centro de Investigación del Transporte, investigador invitado en el Politécnico di Torino y profesor visitante en la University of the West of England.

En la administración pública, durante cuatro años fue director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y, posteriormente, durante otros cuatro años, director de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA). Además, es miembro Comité Europeo de la Unión Internacional de Transporte Público y Vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo; y ha sido vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España.

Por último, ha realizado más de 30 publicaciones en revistas científicas y libros relacionados con la movilidad.