Acerinox nombra a Clive Grannum nuevo consejero delegado de North American Stainless

Algeciras/Relevo al frente de la filial estadounidense del Grupo Acerinox, North American Stainless (NAS). La compañía española líder mundial en la fabricación y distribución de acero inoxidable y aleaciones de alto rendimiento anunció este martes la incorporación de Clive Grannum como nuevo consejero delegado de NAS.

North American Stainless (NAS) es la mayor fábrica integral de acero inoxidable de EE.UU. y un proveedor líder de acero inoxidable de alta calidad. NAS adquirió recientemente Haynes International para desarrollar el negocio de aleaciones de alto rendimiento en Estados Unidos.

Grannum llega al Grupo Acerinox con el encargo de sustituir al actual CEO NAS, Cristóbal Fuentes, quien dejará de ejercer funciones ejecutivas el 21 de mayo de este año, tras cumplir 44 años de servicio en la empresa que la propia Acerinox calificó de "extraordinarios" al anunciar su relevo. Fuentes ha sido el consejero delegado de NAS desde 2010, y continuará prestando servicios a la empresa como Asesor Senior. "NAS y todo el Grupo Acerinox agradecen su dedicación y compromiso a lo largo de los años y su enorme contribución al éxito del Grupo", afirmó la empresa en un comunicado.

Hasta ahora, Clive Grannum dirigía Performance Materials, el mayor negocio global de Materion y líder mundial en la producción de productos de aleaciones especiales, metales revestidos, metales y cerámicas a base de berilio, materiales compuestos de matriz metálica, metales de niobio-hafnio y materiales de tantalio.

Antes de incorporarse a Materion en 2018, Clive Grannum, licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidadde Boston y MBA por la Universidad de Yale, fue director general de la división de Global Chlorinated Organics de Olin, la mayor empresa de organoclorados del mundo. Previamente, también fue director deneral de Global Chlorinated Organics en The Dow Chemical Company, y con anterioridad, fue vice director General y director de Aditivos para Plásticos en Rohm and Haas. También ocupó varios puestos de creciente responsabilidad en The BOC Group y The ICI Group, siendosu último cargo el de Vice Director General de ICI yVice Director General Senior de Uniqema Americas.

Actualmente forma parte del Consejoy es miembro de los Comités de Auditoría y Compensación de AZZ Inc., una empresa líder en el mercado de tratamiento de metales.

Bernardo Velázquez, consejero delegado del Grupo Acerinox, afirmó sobre el nombramiento: "Estamos muy ilusionados con esta nueva incorporación y deseando contar con Clive Grannum en el equipo". "Sin duda, reforzará la integración denuestras operaciones en Estados Unidos y contribuirá tambiéna la implementación de nuestro plan estratégico", agregó.