"El 90% de las personas en exclusión social que contratamos se comprometen más que la media"

ISS es un gigante de los servicios de limpieza y mantenimiento que nació hace 125 años en Dinamarca y que tiene presencia en España desde hace 25 años. En octubre del año pasado adquirió la empresa extremeña Fissa, con gran presencia en esta región, Castilla-La Mancha y Andalucía, y eso, entre otras cosas, le ha permitido ampliar su presencia en nuestra región, donde facturó el año pasado 60 millones de euros (un 12% más, frente al alza del 4% española), que suben a 74 si se tiene en cuenta la compra de Fissa. Cuenta con 5.100 trabajadores en la región(35.000 en el conjunto de España) y 1.300 clientes. A nivel internacional, facturó 10.554 millones en 2023.

Javier Urbiola, presidente ejecutivo de la multinacional en España, explica que ISS ha extendido sus servicios también al ámbito del workplace, la reforma de los espacios de trabajo para lograr un ambiente confortable y colaborativo, y que se ocupa en general de lo que se conoce como facility management, la gestión de estas actividades de tal manera que el cliente se olvide de todo el proceso. Se focaliza en tres segmentos básicos: oficinas, hospitales e industria, aunque con la compra de Fissa extiende su actividad, también, a administración pública y educación, ámbitos donde la firma extremeña era importante.

La vocación de ISS en todos estos sectores, afirma Urbiola, es de "liderazgo". Pero precisa que le importa más liderar en reputación que en números. ISS, afirma, no tiene la estrategia de competir en costes, como ocurre con otras empresas, sino ser una referencia. "Mi trabajo consiste en que cuando en España alguien piense en el facility management, en limpieza, en mantenimiento, piense en ISS. En cada una de las ofertas el cliente tiene que contar con el líder ISS, aunque solo sea para compararlo con el resto. Si luego somos líderes en facturación, fantástico".

El presidente ejecutivo de ISS en España hace girar esta idea de líder reputacional sobre la "sostenibilidad social". "Siempre pensamos en iniciativas para hacer mejor la vida de nuestros empleados, y no solo con el salario. Aparte de que el hecho de que cobren conforme a la legalidad y en tiempo y forma ya tiene su aquel, en un sector con muchas empresas piratas", afirma. Y añade: "Se trata también de proveerles los uniformes, dar una formación reglada y en general un trato humano", algo de una gran complejidad, según Urbiola, en una empresa con 35.000 empleados en España que desarrollan su actividad en 10.000 centros de trabajo y pertenecen a 70 culturas diferentes".

Señala que ISS tiene menos problemas que la media para contratar porque "es conocido que trabajar en nuestra empresa es mejor". Y lanza una reflexión al sector en general. "Tenemos que repensar los salarios que pagamos a personas que trabajan en este tipo de servicios esenciales; si no está nuestra gente, en un hospital no se puede trabajar. La sociedad debe repensar esto, igual que tiene que repensar los salarios de los maestros y los médicos".

Y, en este sentido, Urbiola señala a la administración pública, que, según él, debe hacer un esfuerzo por no conceder siempre los concursos a la oferta con el precio más bajo. "Históricamente, no nos ha entendido y vamos a intentar cambiarlo. Si un ente público da una concesión al servicio con el coste más bajo, adivina que va a pasar con el empleado final. Y tampoco esas empresas van a invertir en prevención de riesgos laborales ni en formación. Por eso no nos ha gustado. Mi trabajo consiste en sentarme con el consejero de turno y explicarle quiénes somos, qué pretendemos hacer, etc." Urbiola afirma que en el sector privado ISS trabaja "con empresas a las que de verdad les preocupe la diversidad, la sostenibilidad social, la ambiental. No solo de boquilla. Porque nosotros tenemos una capa de coste para todo eso".

ISS se caracteriza, además, por la contratación de personas en situación de exclusión social: inmigrantes, refugiados, discapacitados y, en general, ciudadanos con dificultades para llevar una vida digna. "Estos son los que se comprometen más con la camiseta. El 90% se compromete más que la media porque les sacas de su zona de pobreza, ha habido alguien que les ha tenido la mano. Trabajar con este tipo de gente no solo es bueno para la sociedad, sino también para la empresa, porque se comprometen más".