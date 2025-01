Los zapatos de Eduardo Bablé

El amigo Eduardo Bablé es conocido en Cádiz y resto del orbe por ser el presentador sine qua non se entiende, el conocido por antonomasia, El Concurso / el Falla, famoso en todo el mundo mundial por el nombre de nuestro paisano Manuel de Falla y, en parte también por El Concurso, peculiaridad lingüística gaditana que echamos a perder llamándole COAC que suena a canto de rana y además es poco original ¿cuántos Coac hay por la geografía hispana? En Jáen, Badajoz, Ceuta y en no sé cuántos sitios más impera el acrónimo Coac. Se impone pues que volvamos a Cádiz, al Concurso, al Falla y dejemos el coac a quien lo quiera.

Pues en nuestro Concurso uno de los personajes estrella, que abre sesión es el amigo Eduardo Bablé, un tío que se viste por los pies. Y por los pies, lo primero son los zapatos. Y aunque es persona de buen porte, que viste elegantemente, tiene una marca personal que lo ha distinguido todos estos años desde el escenario del Falla. Son los zapatos. Desconozco si es marca registrada a su nombre en Elche o los dona al museo del Calzado de Elda pero originales sí que son y los sabe lucir. Los aficionados pueden ver sesiones del Falla de otros años y comprobarán eduardianos zapatos bicolor (negro/blanco, marrón/blanco) o multicolor.

Fiel a su estilo nos ha regalado la visión de su actual par de zapatos falleros en un spot del Ayuntamiento que se emite en Onda Cádiz TV. Nos presenta a un Eduardo Bablé sereno y sonriente sentado en, un butacón, lanzando su mensaje promocional de qué cosa es lo importante en febrero, vistiendo elegante chaqueta roja, pantalón negro y ¡ojo al detalle! pajarita que reproduce el teclado de un piano…. Y¡¡tataratachín!! cómo no, los zapatos más carnavalescos que nunca antes se habían visto.

No son zapatos de saldo que las zapaterías no logran vender. No los busquen, que no los van a encontrar. Son únicos, irrepetibles, van de acuerdo con el tipo, de color negros, llenos de multicolores papelillos y por encima de todo, no distorsionan, son elegantes como siempre, que ya he dicho que es marca de la casa.

Amigo Eduardo, te echaremos de menos porque lo has hecho bien tantos y tantos años, aunque quien te sustituye lo va a hacer muy bien también. Estáis empatados como profesionales. Por otras cosas, ella te gana (por guapa) pero tu le ganas a ella (por los zapatos)