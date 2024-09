El Wiki: “Esa voz impostada que yo hacía me salía de dentro y me la creía”

Joaquín Delgado ‘Wiki’ -el mote es una derivación de Juaqui- siempre tuvo inquietudes artísticas y desde pequeño se notaba que iba a contar con la vis cómica que luego le caracterizó. “Siempre me gustaron las bromas en las reuniones y hacer reír a los demás”, reconoce. Una de las maneras de encauzar su afición por la interpretación fue el Carnaval. “Salíamos los amigotes con la barrica de sardina de bombo y la lata de atún de caja a cantar por Puerto Real. Aprendíamos algunas letrillas y a pedir dinerito por las calles. En 1961 sacamos una chirigota llamada ‘Los zapateros’. Desde chico me gustó todo eso”, rememora.

Estaba trabajando en la Bazán cuando le surgió una oportunidad que no quiso desaprovechar, aunque a sus padres no les hizo gracia la idea. “Un tal Guarino, un cómico con mucho ‘age’, me presentó a Manolo Portela, que era quien llevaba a ‘Los yeyés gaditanos’. Y en una semana hice la maleta y ya estaba con ellos. Como no sabía el repertorio, al principio no actuaba. Pero como en los yeyés entraban y salían componentes de cuando en cuando, aproveché que se fue uno y cogí el sitio. Creo que mi primera actuación con ellos fue en la sala Pasapoga de Madrid. Y el verano se hacía por la zona del Levante. Yo recorrí España por lo menos dos veces en los tres años que estuve. Y fue una gran experiencia”, explica.

Posteriormente, ya establecido profesionalmente en el Dique, el Wiki entró a formar parte de su primera agrupación oficial: el mítico coro de Puerto Real. “Entré para salir en ‘Aires de mi tierra’ en el 79. Yo era tenor y tenía un solo al final del popurrí. A ver si me acuerdo… ‘Levántate marinero que el barco te espera aquí…' (canta con torrente de buen barítono)”.

Su particular voz no había pasado desapercibida en el coro y al año siguiente, en ‘Estampa criolla’, Wiki hacía un solo en el estribillo. “Esa voz impostada que yo hacía me salía de dentro y me la creía. Yo lo hacía creyéndomelo y salía bien”, señala. Fueron dos años ganando en el Falla el primer premio de coros en el concurso provincial.

No volvió al Falla hasta 1985. Wiki, que hacía entonces chirigotas para Puerto Real, fue a cantar con su gente a una peña de San Fernando. “Dio la coincidencia que allí estaba Juan Rivero y me propuso salir en un trío, que tenía una buena idea y tal. Pensando en mí, el Bola y el Francis. Y así es como llegué a ‘Radio macuto’, que fue primer premio. Y pusimos el listón muy alto”, apunta.

“Nos hartamos de actuar por toda España. Con Juan Rivero se trabajaba mucho. Tenía esa habilidad de contactar con los ayuntamientos, que le llamaban siempre”, dice Wiki. En el estribillo sacaba a relucir su cómica voz para preguntar “¿lo digo o no lo digoooo?” después de que el grupo cantase “y hablando del caso Flick, dime alma cándida quién se ha llevado los millones...”.

En 1986 se incorporó Miguel el Mellao y el trío se hizo cuarteto: ‘El loco de la Mancha con una mancha de locos’, con el Wiki haciendo de Don Quijote. El grupo repitió primer premio, pero le había salido un competidor de altura: el cuarteto de Rota. “La verdad es que ese cuarteto fue una sorpresa y pegó fuerte. Entre eso y que era difícil superar a ‘Radio macuto’, la cosa se complicó. Eso se notaba en los aplausos, que para nosotros ya eran menos y de ellos se hablaba por todas partes. Eso es así, la gente siempre quiere cosas nuevas, pero conseguimos ganar”, argumenta.

En 1988 se cambió el orden de los premios y Wiki y su gente fueron segundos con ‘Los colocaos’ y ganó Rota con ‘El cuarteto siempre llama dos veces’. “Ya iba la cosa un poco para abajo. Ya estaríamos muy vistos. Ellos eran un cuarteto más teatral. Nosotros íbamos todo el tiempo haciéndonos el borracho y para eso hay que tener un buen repertorio”, explica.

De nuevo con Rivero.... en chirigota

Después de 1988 paró unos años hasta que le reclamó de nuevo Juan Rivero, esta vez para una chirigota llamada ‘El concierto del siglo’. El autor isleño había reservado a Wiki, aprovechando su buena voz, el papel de Luciano Pavarotti. “Me gustaba mucho el cuarteto, pero me venía bien cambiar. Y me metí en la chirigota y estuvimos muy bien. También cantamos por todas partes. La vestimenta era muy graciosa. Y había buenas letras. Recuerdo un pasodoble que me hacía llorar cantándolo, creo que era uno de la guerra del Golfo”.

La vis cómica de Wiki lució en la presentación. Llevaba en los brazos un mecanismo que le hacía alargarlos dos metros y medio mientras que hacía un solo con la música de ‘Como yo te amo’. “Llevaba tres kilos de pilas en el cinturón y dos interruptores en los dedos. Las manos eran de cartón. Y pendiente de que eso no funcionara e hiciera yo el candao. Pero salió todo perfecto. Menos mal que solo cargaba con eso en la presentación. Me quitaba los aparatos mientras que el resto de la chirigota hacía el pasacalles y me esperaba para el primer pasodoble”, señala.

De nuevo llegó otro parón. Las dotes interpretativas de Wiki no pasaron desapercibidas para Julio Pardo, que le reclutó para un programa de televisión en Canal Sur llamado ‘Las cuatro estaciones’, emitido en 1992. Formaba parte de un cuarteto en el que además estaban Manolo Mármol y Felipe Segundo (del cuarteto de Rota), luego humoristas en ‘Genio y figura’ con Chiquito de la Calzada y compañía. “Fuimos a hacer una prueba con Tomás Summers, que era el director del programa. Y Julio Pardo fue el que nos metió allí. Creo que entre él y Antonio Rivas escribían las canciones y las cosas que teníamos que decir. Me parece que hicimos unos 40 programas”.

Un disfraz de guardia civil

No fue aquella la única aparición televisiva de Wiki. También participó en el concurso de RTVE ‘El semáforo’. “Allí canté un tanguillo que me escribió Juan Rivero. Me presenté a ver si caía la breva, pero no hubo suerte. Me vestí de guardia civil. Y el director del programa, Chico Ibáñez Serrador, me preguntó qué hacía así vestido. Yo entendía que era gracioso combinar la seriedad de un guardia civil con una copla de humor”.

En 1996 se produjo su última aparición en el Falla con un cuarteto, también de Juan Rivero, denominado ‘Quién me iba a decir a mí que el padre de mi niño sería guardia civil’. De nuevo se vistió Wiki con el uniforme de la Benemérita, acompañado por El Mellao y El Tomate. El cuarteto llegó a semifinales. “Ya no era lo mismo y la comicidad tiene mucha guasa”, apostilla.

Recuerda una anécdota de este cuarteto. “Íbamos los tres en un coche para cantar y nos paró la guardia civil en un control. Un agente nos pidió abrir el maletero. Registró y se encontró con mi disfraz de guardia civil. Le tuvimos que explicar que éramos un cuarteto de Carnaval. Menos mal”, afirma entre risas.

Ese mismo año 1996 tuvo el honor de pregonar el Carnaval de su tierra, el de Puerto Real. Y dos años más tarde haría lo propio en el Carnaval de Chiclana.

Quedaba todavía Carnaval para el Wiki, saliendo en dos de aquellas chirigotas de Juan Rivero que no concursaban en el Falla y que igualmente cantaban por toda España: en 2008 ‘Parque Jurásico’ y en 2009 ‘Los mosqueteros del Gey’.

Joaquín Delgado no posee un amplio currículum carnavalesco, en buena parte por asuntos laborales. “Yo tenía muchas veces en el Dique el turno de tres de la tarde a diez o diez y media de la noche y no podía ensayar. Me hubiera gustado salir más veces. Primero era la papa, eso es así”, admite.

Ahora, en su rol de aficionado, estima que los cuartetos “tienen muy buenos golpes, pero les falta espontaneidad. Y hay muchos personajes. Hay veces que, si hay cinco, uno se puede pasar cinco minutos sin hablar. Yo vería mejor tres o cuatro. Veo mucho teatro en los cuartetos, aunque es verdad que siempre hay que evolucionar”.