Vito Jurado, autor de la chirigota 'Los inhumanos': "Es una autocrítica porque esto lo tenemos que arreglar los gaditanos desde dentro"

Comparsista desde chico, Vito Jurado debutaba esta noche cantando con una chirigota. La suya, 'Los inhumanos', la que compone junto a Miguel Ángel Ríos, con una idea crítica hacia los botellones y también a los gaditanos, por dejarse invadir los sábados de Carnaval por la noche. Al salir del escenario, el tantas veces segunda de la comparsa de Juan Carlos Aragón y luego del Chapa, este año formando parte además de 'Las ratas' de Bienvenido, aseguraba que no esperaba el éxito obtenido. "Mi pareja, mis amigos, me decían en los ensayos que nosotros no sabíamos lo que llevábamos. Simplemente hemos hecho lo que nos gusta", decía aún sofocado por las emociones vividas.

Jurado, nieto del gran Congui, comparsista de tronío, aseguraba que "hemos dicho lo que hace falta decir. Por desgracia el Carnaval está así. En realidad es una autocrítica porque esto lo tenemos que arreglar los gaditanos desde dentro. Espero que la gente haya captado la ironía y el doble sentido".

En una función eminentemente gaditana, el mensaje había calado entre público. "Para nosotros es un honor cantar ante tantos gaditanos, principalmente los familiares de las demás agrupaciones", apuntaba. Además del humor y del disparate al que esta chirigota nos tiene acostumbrados, los pasodobles no estaban exentos de crítica. "Vimos la noticia, precisamente en el Diario de Cádiz, de que cada vez hay menos niños. Cómo van a nacer niños si está la gente hasta el cuello. Apenas puedo mantenerme yo", declaraba.

A pesar de haber conectado con el Falla, no quería echar las campanas al vuelo. "No sé, esto siempre es muy complicado. Sí he visto una complicidad que hace años no sentía, desde 'Los millonarios', guardando las distancias, por favor, que podemos quedar la 35, pero he sentido algo muy bonito".

Ya más relajado decía que "me voy a ver en Onda Cádiz, que no sé ni cómo me he movido como chirigotero, no estoy acostumbrado".