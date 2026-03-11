Estos son los premios de la cantera del Carnaval de Cádiz 'Lo mejorcito de lo mejorcito'

La chirigota infantil de Chiclana 'Las peloteras', una de las premiadas.

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz ha dado a conocer la relación de galardonados en los premios 'Lo mejorcito de lo mejorcito' de la cantera del Carnaval, tras deliberaciones pertinentes del jurado formado por Verónica Prieto Rosales, Ana María Sánchez Cerpa, Ismael Pereira Muñoz y Jose Antonio Romero Lobón.

Categoría de infantiles

-Mejor Cuartetero/a: Laura Mendoza Romero, del cuarteto ESCUELA PÚBLICA CAIMÁN.

-Mejor cuerda de tenores: Chirigota LOS PIELES ROJAS DE LA CALETA.

-Mejor cuerda de segundas: Comparsa EL HILO ROJO.

-Mejor Contralto: Adrián Delgado Merlo, de la comparsa EL HILO ROJO.

-Mejor Intérprete: Manuela Romero Jiménez, de la chirigota LAS GUARNÍAS.

-Mejor Percusión: Chirigota LOS PIELES ROJAS DE LA CALETA.

-Mejor cuerda de guitarras: Comparsa EL HILO ROJO.

-Mejor tipo: Chirigota LAS PELOTERAS.

-Mejor idea original: Comparsa LAS MARMOTAS.

-Mejor estribillo: Chirigota LOS PIELES ROJAS

-Mejor copla: Presentación Comparsa LAS MARMOTAS.

-Mejor letra a los valores de la cantera: Pasodoble “El silencio de los silencios”. Comparsa LAS GUARNÍAS.

-Mejor autoría joven: Hugo Sánchez Pérez y Hugo Santamaría Moreno, del cuarteto ACADEMIA DE BAILE JOSELITO Y SUS MODELITOS.

-Mejor composición original: Música del pasodoblede la chirigota 'Mi modelo de chirigota'

-Mejor afinación (vocalización): chirigota LA CHIRIGOTA DE LA ISLA.

-Mejor Cuplé: “Allá por Noviembre”, del cuarteto ESTO ESTÁ MANGA POR HOMBRO

-Mejor Final de Popurrí: Chirigota VENIMOS DE NUEVO.

Premios especiales

-Componente más Carismático/a: Julia Otero Alba, de la comparsa LASMARMOTAS

-Orquesta del coro LA PERLA DE CÁDIZ, por la brillante ejecución de su repertorio.

-Premio especial al Mejor Popurrí: Chirigota LAS GUARNÍAS

-Premio especial al mejor punteado: Guillermo León Jiménez, de la comparsa LAS TRAVIESAS

-Premio especial al COMPAÑERISMO: Pasodoble “Las chapitas que cambiamos en la Cantera”, de la chirigota LOS MAL-ÉLFICOS.

Categoría de juveniles

-Mejor Cuartetero/a: Aitor Román Díaz del cuarteto ESPEJITO, ESPEJITO.

- Mejor cuerda de tenores: Comparsa EL CAMINITO DE VUELTA.

-Mejor cuerda de segundas: Chirigota LAS EUROVISIVAS.

-Mejor Contralto: María Romero Melero de la comparsa PLAN B.

-Mejor Intérprete: Fidel González Macías, de la chirigota LOS TÍMIDOS.

-Mejor Percusión: Chirigota LAS EUROVISIVAS.

-Mejor cuerda de guitarras: Comparsa EL CAMINITO DE VUELTA.

-Mejor tipo: Comparsa EL CAMINITO DE VUELTA.

-Mejor idea original: Comparsa PLAN B.

-Mejor estribillo: Chirigota EL VIDEOJUEGO.

-Mejor copla: Pasodoble “Si vienes en verano a mis playitas” de la comparsa PLAN B.

-Mejor letra a los valores de la cantera: Pasodoble “En nuestro ayuntamiento” de la comparsa PLAN B.

-Mejor autoría joven: Sergio Redondo Jiménez, del cuarteto LOS AUTÉNTICOS CAPUCHINOS.

-Mejor composición original: Presentación del coro A PICO Y PALA.

-Mejor Cuplé: “El sevillano es el no va más” del cuarteto Los calaítos, una mojada de toda la vida.

-Mejor afinación (vocalización): Chirigota LOS DUENDECILLOS DE LOS DOS CASTILLOS.

-Mejor Final de Popurrí: Chirigota LOS DUENDECILLOS DE LOS DOS CASTILLOS.

Premios especiales

-Orquesta del Coro A PICO Y PALA, por su gran trabajo y afinación, además de por el sabor gaditano que han sabido dar a su coro.

-Premio a la mejor adaptación del tipo a la idea original: Chirigota UNA CHIRIGOTA ENCANTADORA

-Premio especial al Mejor Popurrí Engarzado a la chirigota LOS DUENDECILLOS DE LOS DOS CASTILLOS, por el trabajo que supone hacer y ensayar esos engarces, y por ser una tradición de nuestro Carnaval que debemos conservar y potenciar.

-Premio especial a Hugo Sánchez Pérez y Hugo Santamaría Moreno, por su compromiso con la Cantera, tanto como autores y componentes, en las categorías de infantiles y juveniles.