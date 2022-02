"No sabemos para qué convocan los Foros si al final mandan Horeca y el Ayuntamiento"

Las agrupaciones callejeras no las tienen todas consigo ante el Carnaval no oficial que se avecina el próximo fin de semana en la ciudad. Es el caso de los romanceros, que arrastran su enfado desde que el Ayuntamiento de Cádiz no les posibilitó el acceso al Teatro del Títere La Tía Norica para celebrar allí su concurso ilegal, el cual están desarrollando en la Sala Momart. De cara al Carnaval oficioso, el presidente de la Asociación de Romanceros, Antonio Beiro, lamenta que el Consistorio no vaya a proceder a ampliar los horarios de los bares el martes 1, el miércoles 2 y el jueves 3 de febrero al considerar Horeca que es suficiente con hacerlo el primer fin de semana y con el objetivo de guardarse días para el Carnaval oficial de junio y otras celebraciones veraniegas, hasta alcanzar el cupo de 20 días anuales. Al respecto, Beiro se pregunta “para qué convocan los Foros si al final mandan Horeca y el Ayuntamiento”.

Así, Horeca solo ha solicitado una ampliación de horarios del sábado 26 al lunes 28 de febrero, pudiendo cerrar los bares a las cinco de la mañana y los bares de copas a las seis. Entiende además la patronal hostelera que el segundo fin de semana será menos movido en cuanto a afluencia de público en comparación con el anterior, puente del Día de Andalucía, y que el horario normal de esos días es suficiente. O sea, los bares cerrando a las tres de la madrugada y los bares de copas a las cuatro.

Estiman los romanceros que ampliar los horarios el primer fin de semana tiene menos sentido puesto que es “un fin de semana que se vende solo en cuanto a ambiente”, de ahí que solicitaran, junto a las agrupaciones callejeras, ampliar los horarios entre semana. Beiro teme que sin los bares abiertos “haya más posibilidad de que la calle se convierta en un botellón”.

En cuanto a la seguridad en la calle, y a la espera de lo que explique el jefe de la Policía Local el jueves en el Foro de Callejeras, dice Beiro que “se supone que habrá cobertura, pero no nos fiamos. Sobre todo de lo que pueda ocurrir de martes a jueves, que son días laborables”. Tampoco les tranquiliza el teléfono del concejal de guardia al que, según el Ayuntamiento, podrán llamar los grupos que se vean envueltos en algún percance con algún vecino. “Esperemos que no ocurra nada”, apostilla Beiro.

Según el presidente de los romanceros, el colectivo al que representa no percibe por parte del Ayuntamiento de Cádiz “el amparo que nos gustaría”, afirmando sentirse “decepcionados” con la gestión realizada por la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ante la celebración de este Carnaval no oficial.

El orden de la final de romanceros

Por otra parte, la Asociación de Romanceros ya ha dado a conocer el orden de actuación de la final de su concurso, que se celebrará el viernes en la Sala Momart. Actuarán por este orden en la primera parte 'Paco el Satánico', 'El asesor', 'En la inquina te espero', 'La verdadera historia de Queen' y 'La princesa del pueblo'. Tras el descanso lo harán 'Tecnología 5J', 'Vacaciones en El Palmar', 'Patri Arcada', 'Un romancero muy casero' y 'Refranero carnavalero'.