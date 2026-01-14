Rober Gómez ('Los Robins'): "Con los 'shoniketes' me enamoré del Carnaval con amigos y en ese Carnaval me voy a quedar"

Rober Gómez, líder de la banda de 'Los Robins', que han llegado para devolverle a Cádiz todo lo que le han robado, salía del escenario con una alegría desbordante. Con sus amigos, con la chirigota de Santa María, el niño de Pepito de los Pabellones había logrado salvar, con éxito, el primer escollo de un Concurso "al que veníamos con mucho respeto porque hacía tiempo que no veníamos por aquí. Y ese parón, quieras que no, te da un poco de miedo. Pero nos hemos sentido muy bien y el público nos ha acogido con cariño".

Rober, después de varios años jugando en otra liga con el Sheriff, se bajaba de nuevo al barro para sacar un grupo de amigos. "Con el Sheriff fueron cuatro años muy bonitos, y les deseo lo mejor, pero el año pasado con mis niños de los 'shoniketes' me enamoré del Carnaval con amigos y en ese Carnaval me voy a quedar", precisó.

'Los Robins' dejaban sobre las tablas un repertorio repleto de guiños a Cádiz y a la actualidad de la ciudad, como no podía ser de otra forma. ¿Es este el camino? "Yo no sé hacer una chirigota de Burgos. Creo que la hemos hecho demasiado globalizada (risas). Es el estilo que buscamos. Hay otros estilos, y eso es bueno, en la modalidad. Un abanico grande. Cada uno que escoja el que quiera. El que nos elija a nosotros se va a encontrar una chirigota de Cadi, Cadi, como las que yo veía de pequeño en la tele, que hablaban mi mismo idioma", apuntó quien también preside la Asociación de Chirigotas.

Las alusiones al barrio gitano fueron constantes. "Miraba para los lados y veía la iglesia Santa María, a mis amigos, solo faltó que saliera Arturo del bar. Ha estado genial", confesaba. Santa María ha estado muy presente en el escenario y en el público. Para reivindicar que hay buenos carnavaleros en todos los barrios. "De toda la vida, aunque lo vean como una pelea del Grand Prix, los barrios castizos nos complementamos, La Viña y Santa María por ejemplo. Hay riñas, pero luego nos queremos más que a nadie. Es bonito juntarse con gente que tiene otro código postal y acabar cantando", concluyó.