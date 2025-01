Las recomendaciones de la Chari de la sexta sesión de preliminares: Ya vienen hasta de Puertollano para hablar de Carnaval

Chari es una picá del carnaval. No se pierde una función y tiene preparada desde la primera sesión de preliminares su fiambrera de frutos secos al lado del sofá, la manta de pelitos y los dedos ágiles para comentar con sus amigas lo que da de sí el concurso del Falla. A Manué le gusta, pero la fase clasificatoria se le hace muy larga. Él es más de ponerse en internet al día siguiente los videos de las agrupaciones que más han gustado la noche anterior. Y para eso cuenta, con quien mejor, que con Chari, que le hace el filtro y le resume la sesión.

C- Manué, ¿estás dormío?

M- No me ha dado tiempo, estaba aquí con el móvil metío en la cama. ¿No ves hoy la sesión entera?

C- Si es que ya ha terminao. Cada vez terminan antes, qué raro es que antes de las doce ya no haya nadie cantando en el Falla.

M- Pero hoy eran seis otra vez, ¿no?

C- Sí, hijo, pero se ve que se les enfría la cena y cada vez corren más. En un plis plas ya han pasao todas por el escenario. También te digo que hoy no estaba la cosa para tirar cohetes. Qué pechá de hablar de Carnaval.

M- Está este año el repertorio que parece El ritmo del tangai, ¿no? Nada más que hablá de cosas entre ellos.

C- No veas el repaso que ha hecho la chirigota del Vitote de tos los que cantan por ahí carnavales contrataos. 'Voces esmayadas' se llama y le pega tiro a to los comparsistas que van cantando por las bodas y celebraciones de todo tipo. Que si son unos malages, que si no lo cobran to en negro, además los nombran y les dan carguita a cada uno, vamos, que no se dejan na pa'entro.

M- Ostia, cómo les habrá sentao.

C- Sí, no llevan un repertorio para hacer amigos, jajajaja

M- ¿Y la vuelta del coro de Pastrana?

C- Mu sencillito, mu bien cantao, a mi me ha gustao. Y la comparsa de los niños de El Puerto también está mu bien cantaíta, suena de dulce.

M- ¿Alguna cosa friki esta noche?

C- Bueno, que venga a cantar una comparsa desde Puertollano, que eso no es ya ni normá. ¿Algo más friki que eso quieres? Han montao un circo en el Falla.

M- Dentro de ná hay un premio por Coplas a Castilla La-Mancha.

C- Qué exagerao eres tú también, Manué, es la primera vez que viene una agrupación manchega. Hoy ha cantao también el pregonero, el chaval de Rota ese tan mono y tan jovencito. Le han echado muchas ganas los chavales, tampoco es que te rías mucho, pero bueno, pase de preliminares, a ve que pasa luego. Los muchachos han cantao en la calle un poquito y to.

M- Y ha terminao esa y te has venio pa la cama porque con la hora que es....

C-Que no, joe, he escuchao la última, una comparsa de Alcalá de Guadaíra dándole más vueltas al Carnaval pacá, Carnaval pallá, es verdad que estaba ya cansá y no le echao mucha cuenta, me puesto a charlar con la Rosa, que tiene un problemón, la pobre. Pero bueno, mañana ya te cuento.

M- Eah, po a dormí, que te habías venío temprano a la cama y con la charla ya son las tantas otra vez y mañana te cuesta la misma vida levantarte.

C- Joe, cómo está el coach. Anda, échate pallá, te dejo aquí los enlaces pa que veas luego lo que quieras.

Espero que lo disfrutes.