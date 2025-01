Las recomendaciones de la Chari de la segunda sesión: "Debate de gaditanismo"

Chari es una picá del carnaval. No se pierde una función y tiene preparada desde la primera sesión de preliminares su fiambrera de frutos secos al lado del sofá, la manta de pelitos y los dedos ágiles para comentar con sus amigas lo que da de sí el concurso del Falla. A Manué le gusta, pero la fase clasificatoria se le hace muy larga. Él es más de ponerse en internet al día siguiente los videos de las agrupaciones que más han gustado la noche anterior. Y para eso cuenta, con quien mejor, que con Chari, que le hace el filtro y le resume la sesión.

C- Ay que sesión más bonita, Manué, me he jartao de reír. Estas son las que me gustan a mí. Todavía no te habías dormido, ¿no?

M- Casi, pero vamos, cuéntame. Pero no te quedes ahí de pie, mujé, vente pa la cama.

C- Mira, nene, tres chirigotas con mu poca vergüenza, el cuarteto del Gago que es que no me puede hacer más gracia, y luego dos comparsitas mu agradables de escuchar, vamos de categoría. Es que tú sabes que yo soy más de que me hagan reír que de la pena y to los días hay más comparsas que otra cosa, joe, me da coraje.

M- Porque no escuchas ni un pasodoble, te pones a charlar por medio, no tienes paciencia.

C- Que no Manué, que me gusta reírme, llámame loca, yo no soy tan sensiblona como tú que se te ponen los vellos de punta na má escuchá la octavillita aunque luego no diga ná.

M- Bueno, no son horas de debatir. Dime, quién ha cantao esta noche.

C- La de Carlitos Pérez que está mu bien, le han cantao a que la chirigota está más viva que nunca, hablando de to los chirigoteros, muy chulo el pasodoble.

M- Tú hablando del pasodoble de una chirigota, qué raro

C- La comparsa de Fran Quintana diciendo que vivan los bastinazos, dándose golpes de pecho porque son gaditanos. Es que esta noche todas eran de Cádiz, las seis agrupaciones. ¿Cuándo fue la última vez que todas eran de aquí en unas preliminares? Se ha notao, ehn, te lo digo

M- Te sale el punto chovinista

C- Mira, la chirigota de Los inhumanos, no te quiero hacer espoiler pero eso de que en Cádiz hay más gatos persas que niños pelirrojos, qué me he reído. No tienen vergüenza ninguna, han montado una fiesta, qué digo una fiesta, un botellón en el Falla, vamos.

M- ¿Un botellón?

C- Claro, porque van de los que vienen de fuera al Carnaval a pegarse una fiesta y ya está, ni escuchan ni ná, se mean por tos laos y van con los altavoces pa da por culo, con un disfraz chungo del chino. Esa no te la pierdas, póntela mañana.

M- Me la apunto, nota mental

C- Pero antes te pones al Gago. Desde el primer minuto te ríes, están maravillosos, dan palos por tos laos. Me ha encantao, hasta de Joaquín han hablado otra vez, justo que ayer en el Diario del Carnaval los pusieron juntos en el Carnaval Dates, qué puntería. Lo único raro ha sido al final, que no se ha notado que ha sido el final y la gente se ha quedado esperando más repertorio en el tema libre y ha tenido que decir el Gago, que ya está, que no tenemos más.

M- ¿Y lo de Ku Klux Klan Klan?

C- Porque van de 'secta' que blanquea el humor negro. Le va a dar mucho juego el tipo, estoy deseando escuchar el siguiente pase.

M- Me estoy durmiendo

C- Porque no has escuchado la sesión, que te estarías riendo como yo. Bueno el final ha sido un poquito más flojo. La chirigota que van de Eugenio, el humorista, tiene sus puntos, algo surrealista, pero al principio es raro una chirigota tan pará, claro, pa meterse en el personaje. También se ríe del punto gaditano, dice que al final nos van a conquistar el carnaval los sevillanos cuando ganen en chirigota. Bueno, y la mejor frase, "que le gusta un tiroteo a un niño de Wisconsin", así sin venir a cuento, qué risa. Y antes de que te duermas, una más, la comparsa de 'La mala' que critica que las mujeres sean siempre las malas de to, mu bien dicho, joe, que siempre salimos apaleás de tos laos. Eah, ya duérmete, te dejo aquí los enlaces pa que te los pongas luego.

M- Venga, hasta mañana

C- Descansa y que lo disfrutes cuando lo veas, ya me contarás.