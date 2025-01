Las recomendaciones de la Chari de la cuarta sesión: Se junta el tango con los erizos

Chari es una picá del carnaval. No se pierde una función y tiene preparada desde la primera sesión de preliminares su fiambrera de frutos secos al lado del sofá, la manta de pelitos y los dedos ágiles para comentar con sus amigas lo que da de sí el concurso del Falla. A Manué le gusta, pero la fase clasificatoria se le hace muy larga. Él es más de ponerse en internet al día siguiente los videos de las agrupaciones que más han gustado la noche anterior. Y para eso cuenta, con quien mejor, que con Chari, que le hace el filtro y le resume la sesión.

C- Tengo la barriga un poquito revuelta.

M- ¿Cuántos erizos te has comío esta mañana, Chari?

C- Es que la Rosa se ha puesto en la cola y luego no quería, y la niña lo mismo, así que al final me los he zampao yo tos.

M- Bueno, esperemos que no tengamos fiesta esta noche

C- No, hijo, no seas agüafiestas, que ya con la lluvia de la tarde tenemos bastante

M- ¿Hoy se ha estrenado el tango, no?

C- Digo, qué raro que hasta el cuarto día no se haya escuchao un coro. Le han cantao a los domingos gaditanos y le ha tirao una pullita a los que dicen que no les gustan los coros. Y en el cuplé Eduardo Bablé se ha puesto en mitad del escenario con un micrófono desafiando a Mirian Peralta “Miriaaaaaan, mira lo que teeeengooooo”. Ha tenío arte el muchacho.

M- Jajajajaja, habría que ver la cara de Mirian.

C- Ayer se la dieron otra vez. La chirigota del Bocuñano le dijo que iba a terminar siendo la voz de gps, que está en tos laos. Volvieron también con la nariz de Lucas, que le está cayendo tela. ‘Una chirigota grande’ también le soltó un cuplé.

M- ¿Están bien?

C- Los hobbits, tú sabe. Con ‘Los malfo-llados’ sí que me he reío, más poca vergüenza. Como son mu fuertecitos los trajo un halcón en vez de una cigüeña. Solucionaron el problema de la droga en Gibraltar porque al salir de allí dejan de tener el mono, dice el Bocuñano, que salió en el popurrí haciendo de Palomar con un rap y flamenco fusionao… pa verlo, no vale contártelo.

M- Haciendo un poquito el mamarracho

C- Echándole cara carnavalesca, quillo. La última chirigota iban de ‘Los cenadores rumanos’ con su acento y to, tanda de cupletinas y chistes a los dientes de oro, un poquito tú sabe. Le han dedicado un pasodoble a Andalucía y también cantó ayer una comparsa de Granada, ‘Bendita tú eres’ que llevan un mensaje mu andalucista. Y pa rematá, las niñas de Alcalá han venío de monedas, de perra gorda y perra chica. Le han dao vueltas al tipo desde luego, porque llamándose ‘Las perras’ parecía que iban a tirar por otro lao.

M- Eah, gracias por la crónica Chari, me acuesto que mañana es lunes y no quiero empezar la semana muerto de sueño.

C- Vas a tener sueño de todos modos, chico, pero vale, acuéstate. Yo voy a seguir comentando con la Rosa los audios del chaval de Málaga. ¿Te has enterao de eso?

M- No me voy a enterá, si le han dao el premio nacional a la mejor metáfora. Normal que le copien esas ideas tan originales. En fin, hasta mañana.

C- Hasta mañana, te dejo los enlaces.

Espero que los disfrutes