Reacciones al fallo del jurado del COAC 2025 / Paco Martínez Mora: "Muchos aceptan ser jurado para tener una experiencia personal, pero esto es algo más serio"

A Paco Martínez Mora, veterano curtido en mil batallas, solo le quedaba una herida de guerra carnavalesca: quedarse fuera del primer corte del Concurso de Agrupaciones. Es lo que le ha ocurrido con su coro 'Los malhablao', clasificado por el jurado en puesto 11 sin optar a formar parte del grupo de diez coros elegidos para la fase de cuartos de final del COAC 2025 que comienza este viernes. El coro, una defensa del habla andaluza, mereció a criterio del jurado 184,29, por encima del mínimo puntaje exigido, aunque el cupo máximo de coros en la siguiente fase, diez, le deja fuera.

Martínez Mora decía sentirse en esta mañana de 'resaca' tras el fallo "desilusionado y sorprendido". "El Concurso no deja de sorprenderme, te lo digo yo que soy experto en palos. Y me faltaba solo no pasar una preselección. Creía que tanto por grupo como por repertorio el coro estaba para ser semifinalista, según vimos el nivel nuestro y el de los demás", argumenta.

El corista destaca que aunque "el jurado ha hecho su papel", hay algo que no le gusta: "Por lo que escucho, muchos aceptan serlo para tener una experiencia personal. Y esto es algo más serio, no es cualquier cosa para tenerla en tu currículum".

Continúa señalando que "después nos quejamos de que hay autores que no se mojan. Cómo se van a mojar si les está funcionando bien con lo que llevan al Falla. Basta con caer en gracia al jurado de turno. Eso poco a poco es lo que va construyendo el Concurso".

A su juicio "lo clásico se hundirá en la miseria mientras tengamos este tipo de jurado. Y no le echo solamente la culpa al jurado, también a los carnavaleros y a la prensa, que da sus veredictos y sus valoraciones, con gente que opina sin saber. Pero bueno, esto es lo que tenemos".

Finalmente quiere "animar al grupo y que siga adelante. Es un grupo nuevo, con gente con poca experiencia. El coro ha sonado muy bien y estoy contento con su trabajo. Así que nada, otra vez será".