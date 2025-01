¿Quillo, y a ti por qué te dicen... Pájaro?

'Diario del Carnaval' continúa indagando en los motes de nuestros carnavaleros, y en la sesión del martes le tocó el turno a Francisco Javier Tizón, más conocido en el mundo del Carnaval como 'el pájaro', que nos atendió tras su actuación. Transformado en un colorido miembro de 'La tribu' de Miguel Ángel García Argüez y Raúl Cabrera, nos contó que su apodo no tiene nada que ver con su cante, pues no olvidemos que atesora una de las voces más melodiosas de la fiesta y la modalidad de comparsa. "En un principio, en el colegio, me llamaban el pajarito, cuando chico, porque era de muy poco comer, que no se crea la gente que es por el cante", ríe. Los mayores del colegio le decían que "comía menos que un pajarito". Y ya luego de mayor, especifica, "en el Carnaval me ascendieron al pájaro, el pájaro, el pájaro... y el pájaro se quedó".