Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la décimo tercera sesión preliminar del COAC 2026

La décimo tercera sesión preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas se ha saldado con una función que ha agradado mucho al respetable con varios atractivos sobre el papel que en mayor o menor medida han respondido a las expectativas. El Jurado Diario, por su parte, ha cristalizado sus sensaciones en puntos dejando algunos cambios en las tablas de clasificaciones de las diferentes modalidades.

En chirigota, 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)', de Alejandro Pérez Peluca, se ha colocado en novena posición con 205 puntos; mientras que 'Los legales' se han situado en la posición número 22 con 153 puntos.

Sin salirnos del humor, la modalidad de cuarteto tiene un nuevo líder, '¡Que no vengan'!, de Miguel Ángel Moreno con dirección de Ángel Gago, que ha cosechado 240 puntos.

En comparsa, 'Los pájaros carpinteros', de Nene Cheza y Canijo, se sitúan en séptimo lugar con 216 puntos; 'El jovencito Frankenstein' en décimo puesto con 197 puntos; y 'Los señalaos' se queda en el puesto 28 con 153 puntos.

Por su parte, el coro 'Tu muralla', con 150 puntos, se queda en penúltimo lugar, es decir, en el puesto décimo segundo de la tabla.