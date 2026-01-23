Así quedan los puntos tras la duodécima sesión preliminar del COAC 2026

Búscate entre las mejores imágenes de la duodécima sesión de preliminares del COAC 2026

Tras la duodécima sesión preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, el Jurado Diario ha realizado sus valoraciones provocando cambios importantes en la clasificación

Así, en la modalidad de comparsa, se coloca en primer lugar la agrupación de Germán García Rendón 'OBDC! Me quedo contigo' con 232 puntos, con lo que supera a 'Los locos' 229 puntos. 'Los hijos de Cádiz', de Fran Quintana, con 220 puntos se coloca en sexto lugar, y a la tercera comparsa de la noche, 'Las jorobadas' en octavo lugar con 200 puntos.

En las chirigotas la parte alta de la tabla no ha sufrido destacados cambios. Así, 'Los que luchan por un sueño (los narcolépticos)' están en el puesto 23 con 143 puntos; un poco más arriba, en el puesto 22 se ha colocado 'Las que salen por la noche' con 144 puntos; mientras que 'La comunidad autónoma' irrumpe en el puesto 14 con 174 puntos.

El coro de la noche, 'Las gladitanas', se coloca en quinto lugar de la tabla con 208 puntos, por detrás de 'ADN' con 232 puntos.

Esta función ha contado con las cuatro modalidades a concurso. Así, el cuarteto '¡Que vengan!' se queda en tercer lugar con 144 puntos.