Las puntuaciones del Jurado Diario de la 14º sesión de preliminares del COAC 2020

La comparsa de Germán Rendón fue la nota más destacada de la decimocuarta sesión de preliminares del COAC 2020, una jornada en la que también lució 'El cuarteto del more...' para cerrar la lucha en la modalidad. 'Los resilientes' se colocan quintos en la tabla de comparsas del Jurado Diario con 220 puntos, superando a 'La canción de la laguna' (218) y a tres de 'Los listos'. Por su parte, la uruguaya 'La gaditana que volvió' se estrenó en el Concurso del Falla con 147 puntos.

De nuevo no fue una noche positiva para las chirigotas. Y es que las tres representantes de la modalidad en esta función se despedirían de la competición, ocupando además la zona baja de la clasificación. Dos de ellas, de hecho, entran directas al top-5 por abajo, penúltima 'Hasta la última gota' con 99 puntos y quinta por la cola 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes' (117). Algo mejor le fue a la cordobesa 'La vuelta al cole' (154).

Todo visto para sentencia en la modalidad de cuartetos, tras la actuación del último de los grupos en liza, el cuarteto de los hermanos Romero Castellón. 'El cuarteto del More...' se coloca en segunda posición con 204 puntos, lejos del liderato de 'Vida y obra de Juan Carlos I, Bajo D' (227) y también con bastante ventaja sobre 'Cari, resiste' (195), que serían los únicos tres grupos con puntos suficientes para lograr el pase, según nuestro jurado no oficial. Finalmente en coros paso atrás del grupo de Charo Quintero y Jesús Cabañas, muy lejos del corte con 150 puntos.