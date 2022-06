Así quedaron los puntos del jurado oficial de los finalistas del COAC 2022

A falta de conocer los detalles por pases y del resto de agrupaciones, los puntos finales de las agrupaciones que estuvieron en la Gran Final del Falla deja algunas conclusiones sobre la competición y cómo estuvo la batalla por los premios del concurso del Carnaval de Cádiz. Muy ajustado estuvo el primer premio en comparsas, por sólo cuatro puntos, mientras que el jurado parece que tuvo claro los ganadores de chirigotas y cuartetos.

Así, a tenor de las puntuaciones del jurado oficial, la compara 'Los sumisos' de Martínez Ares ha ganado por apenas cuatro puntos de diferencia de la comparsa 'Después de Cádiz no hablar', de Piru y Tomare. 704,74 fueron los puntos del grupo ganador, frente a los 700,21 del segundo. Ya el tercero y el cuarto, 'Los renacidos' y 'We can do... Carnaval' quedaron lejos de la lucha el máximo galardón con 684,94 y 673,90 puntos respectivamente.

Menos pelea hubo en el resto de modalidades. Así, 'Los ultraotodoxos de los callejones Cardoso' arrasaron en la modalidad de cuartetos, con 755,80 por los 590,92 de 'Al Edén que le den'. El grupo de Moreno, Cossi, Gago, Figue y Cossi ha sido además la agrupación más puntuada del concurso.

En chirigotas, 'La misión (el evangelio según Santander) le ha sacado más de 60 puntos a 'Los caraduras de Cai' con 714,22 y 648,7. Los cuartenas principales obtuvieron el tercer premio con 738,7 y 'Aquí huele a verdín' el cuarto con 624,87.

Por último en coros, la diferencia entre 'Pachamama' y 'Químbara' fue de unos 20 puntos. El coro de los estudiantes terminaron el concurso con 688, 33 y los de Luis Rivero con 667, 78. 'Los babeta' se quedaron con 642, 22 y, ya más lejos, 'Tierra y Libertad' con 581, 79.

