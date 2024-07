El PSOE sobre la elección del cartel del Carnaval en Cádiz: "Es un ejemplo más de la falta de gestión del equipo de Gobierno"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz y miembro del Consejo Participación de la Fiesta del Carnaval, José Macías, ha mostrado su parecer ante la polémica suscitada en torno a la elección del cartel del Carnaval de 2025, que es uno de los puntos a tratar en el orden del día del Consejo de Participación de la Fiesta del Carnaval que se celebrará este jueves 11 de julio.

Macías ha lamentado la falta de capacidad del equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones, “dejando siempre en manos de otros cada decisión que se toma”. “Al final, lo ocurrido con el cartel y la tardanza en solventarlo es un ejemplo más de la falta de gestión. De la incapacidad para hacer un procedimiento serio y riguroso. Gobernar es tomar decisiones, aunque sean impopulares, pero parece que ni el alcalde ni la concejala de fiestas son capaces de hacerlo”, estima Macías.

Asimismo, el edil ha recordado que es gracias al PSOE que han tenido margen de maniobra ante el fracaso en la elección del cartel puesto que fue una propuesta del partido socialista, acogida por el equipo del gobierno, el hecho de adelantar la presentación del cartel de Carnaval varios meses. “De las pocas propuestas que nos aceptaron en la mesa de organización del Carnaval, fue adelantar el lanzamiento del cartel del carnaval 2025 porque veníamos detectando que años anteriores el cartel se exponía muy próximos a las fechas y carecía de recorrido para su visualización”, ha explicado el concejal.

En el Consejo de Participación de este jueves también se darán a conocer avances sobre la celebración del Carnaval en la calle, “se ha creado una mesa de carnaval para escuchar a los colectivos y los actores, pero no se toman decisiones de calado para hacer una fiesta más atractiva y menos encorsetada. Este año ya no vale la excusa de que acaban de llegar, así que esperamos que realmente haya novedades y no se quede en un quiero pero no puedo”, ha concluido José Macías.