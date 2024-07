PSOE y AIG califican de "farsa" y "pantomima" la decisión de encargar el cartel del Carnaval de Cádiz 2025

La gestión en la elección del cartel del Carnaval de Cádiz 2025, con la supresión del concurso, tras declararse desierto, y la decisión de encargarlo a un artista gaditano, ha motivado las críticas de la oposición al equipo de Gobierno del Ayuntamiento gaditano.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Macías, ha criticado el “fiasco” que no hace más que demostrar la “absoluta incapacidad de gestión” del alcalde, Bruno García, y de la concejala de fiestas, Beatriz Gandullo, tanto en este asunto como en muchos otros del día a día de la ciudad. “No olvidemos que tanto García como Gandullo se encontraron con un procedimiento para la elección del cartel que ya había funcionado en ocasiones anteriores, pero que no han sido capaces de continuar”, ha incidido Macías.

“Los continuos bandazos en la toma de decisiones son la tónica habitual”, ha aseverado el edil del PSOE, que ha detallado que el Consejo de Participación de la Fiesta del Carnaval, consultado por el Ayuntamiento, “la mayoría de los participantes proponía que comenzase de nuevo el proceso puesto que había tiempo. Pero al acabar el encuentro desde el equipo de gobierno se emitía un comunicado anunciado que finalmente sería a través de una designación directa, un nuevo ejemplo de la falsa participación”.

José Macías ha insistido en que desde el PSOE no se critica la decisión tomada ni el sentido de la misma, “lo que se denuncia es la falta de respeto por parte del alcalde en la convocatoria de una reunión en la que, como se ha demostrado, la decisión ya estaba tomada. Lo que procedía era haber convocado para informar a los asistentes, y no para pedir opinión, puesto que no era más que una farsa porque, insisto, la decisión ya estaba tomada”, ha concluido el concejal.

"Están eliminando poco a poco la participación ciudadana"

Por su parte Lola Cazalilla, concejala de Adelante Izquierda Gaditana, lamenta la decisión del Equipo de Gobierno “por su falta de seriedad, ganas y esfuerzo” de eliminar el concurso para la elección del cartel de Carnaval “que tan buenos resultados había dado en anteriores ediciones“. Para la edil “esto no es más que un nuevo ejemplo de cómo el PP de Bruno García está eliminando poco a poco la participación ciudadana, que abanderaba su campaña electoral hace un año, aunque intente enmascarar la decisión tras un consejo consultivo que para nada estaba de acuerdo con eliminar el concurso”, señala.

“No entendemos para qué han convocado este consejo de Carnaval cuando la mayoría de sus miembros estaba a favor de continuar con el concurso y no se les ha tenido en consideración, por lo que la reunión fue una pantomima para justificar una decisión totalmente unilateral”, incide la edil.

La edil incide además en que “se trataba tan solo de ponerle un poquito más de cariño a las cosas y trabajar en dotar de nuevos recursos al jurado para poder realizar su labor en las condiciones óptimas ante los nuevos retos tecnológicos que plantea el uso de la Inteligencia Artificial, por ejemplo”.

Cazalilla lamenta además que se “carguen de un plumazo y de manera autoritaria uno de los eventos esperados del Carnaval, que se asentó con gran éxito tras su puesta en marcha en el anterior mandato y que hacía partícipe a la ciudadanía, tanto con su participación en el concurso como después en el sistema de votación y elección democrática”.

Por último, la edil destaca que, con la eliminación del concurso, “el PP priva a los y las artistas gaditanas más desconocidos o que están empezando de la posibilidad de crear y participar en un evento popular que les sirva como impulso a su carrera y cierra las puertas a creaciones noveles que pueden tener mucha calidad, como así hemos podido comprobar en ediciones anteriores”.