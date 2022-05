Los primeros en la cola de las entradas del COAC hicieron noche en la escalerilla de Medicina

Hacer cola con levante y calor para comprar las entradas no entraba en las cabezas de los aficionados hace un par de años. Pero las circunstancias sanitarias mandan y ya está aquí el COAC 2022, en mayo. Con mucha expectación, aunque con menos personas en la cola que en las citas de febrero. Aunque eso no será óbice para que se agote el papel en la mayoría de las nueve sesiones de preliminares. No han faltado los más forofos y forofas. Como un grupo de jóvenes que se conocen de coincidir año tras año en los primeros lugares de la fila. Gente de varios lugares que han pernoctado en la madrugada de este martes en las escalerillas de la Facultad de Medicina, donde tantas coplas incomprendidas han sonado desde principios de los 80.

“Nos pusimos anoche y la noche anterior. Y hemos estado vigilando un poco estos días”, confesaba Cristina, natural de Punta Umbría pero residente en Cádiz, donde trabaja. “Vine a estudiar y me atrapó la ciudad”, confesaba, Fue la primera en conseguir localidades para los días 19, 20, 21 y 22 de mayo. “Para el día 23 no porque canto con la comparsa 'Bendita locura', de Lepe”, explicaba.

Laura, gaditana, había estado por los alrededores del Falla ya en la mañana del lunes. “Hoy repetí y he tenido suerte”, apuntaba. Tenía clara sus preferencias: el día 21, con Tino Tovar y Vera Luque, y el 23, con la comparsa de 'Chapa' dirigida por Javi Bohórquez 'Los renacidos'. Laura estudia Administración de Empresas (ADE) en la cercana Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El COAC le pilla en época de exámenes, “pero para el Carnaval siempre se le hace un hueco”. Y es que “a pesar de que las fechas han cambiado las ganas son las mismas o más”.

Entre las personas que guardaban una cola que llegaba a la esquina trasera del Falla había varios conocidos componentes de agrupaciones gaditanas y familiares. Nuria, de Puerto Real, había adquirido entradas “para ver a Tino Tovar y Martínez Ares”. Al poco tiempo del inicio de la venta se colapsaba el servidor, causando enfado entre quienes ansiaban conseguir las localidades. Tres cuartos de hora después se restablecía el servicio y todos tan contentos.