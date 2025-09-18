El primer curso de la Escuela Municipal de Carnaval en Cádiz comenzará el 20 de octubre

Se hizo la luz y el "ambicioso" proyecto de Escuela Municipal de Carnaval es una realidad. En la mañana de este jueves se ha presentado el primer curso de esta iniciativa puesta en marcha mediante la "alianza" del Ayuntamiento de Cádiz, la Cátedra de Carnaval de la UCA, el Aula de Cultura del Carnaval y la Fundación Cajasol, para un proyecto educativo desarrollado por la Universidad de Cádiz.

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, explicó que en este primer curso, que comenzará el 20 de octubre y acabará en junio, celebrándose en la Casa del Carnaval, se ofertan 80 plazas para niños de entre 8 y 16 años. La inscripción ya se ha abierto y se cerrará el 30 de septiembre, en la sede de la Delegación Municipal de Fiestas (Cuesta de las Calesas, 39).

Gandullo incidió en la necesidad de "generar cultura en torno al Carnaval" y de que los alumnos "sepan de dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos" en la fiesta grande de la ciudad. Con este curso "no estamos buscando forzar cualquier tipo de actividad y sí queremos hacerlo de manera rigurosa en lo académico".

Uno de los coordinadores del curso, Álvaro Pérez, mencionó la "ilusión" con la que se ha diseñado esta Escuela "desde hace más de un año" para materializar un proyecto "muy necesario y ambicioso". Señaló que serán 32 sesiones en las que se trabajará "de forma competencial con metodologías activas y de forma muy práctica".

El otro coordinador, David Medina, precisó que el proyecto es "a largo plazo" y que en este curso "niños y niñas conocerán todo lo que hay en el Carnaval: agrupaciones del COAC y de la calle, instrumentación, piezas musicales, autoría, artesanía...". Todo ello desde diferentes unidades didácticas. El nivel irá subiendo conforme avancen los cursos

En nombre de la Fundación Cajasol intervino su delegada en Cádiz, Mar Díez, para decir que "Cádiz nos propone muchas cosas y cuenta con nosotros, y para eso estamos". Destacó además que el alumnado de este curso "va a aprender muchas habilidades".

Por parte de la Asociación de la Cantera habló el veterano autor Mario Rodríguez Parra, quien expresó el "profundo agradecimiento" por la puesta en práctica de unas enseñanzas tradicionalmente transmitidas "de padres a hijos". "Esto se va a transmitir ahora de manera más exacta y con más calidad", puntualizó.

Los ocho tutores de este primer curso serán Luis Bocuñano, Verónica Sánchez, Rober Gómez, Verónica Prieto, Javi Gallardo, Inés Sánchez, Marta Ortiz y Mario Rodríguez García. Todos ellos con un perfil carnavalesco y pedagógico.

El alumnado se dividirá en ocho grupos: tres de 8 a 10 años, tres de 11 a 13 años y dos de 14 a 16 años. Habrá una sesión de dos horas a la semana. En la Escuela se ofrecerán todos los instrumentos necesarios y se pondrán a disposición dos aulas en la Casa del Carnaval más el auditorio.

El curso inicial dará continuidad a los talleres celebrados en verano, una exitosa "prueba piloto" que vivirá este mismo jueves la entrega de diplomas en el IFEF.