El pregonero Antoñito Molina le canta a Manolo Santander

Muchas fueron las emociones que se vivieron en el homenaje a Manolo Santander a los cinco años de su muerte. Entre ellas, la que brindó acompañado a la guitarra por Manolín, el pregonero del Carnaval 2025, el carnavalero y cantante roteño Antoñito Molina, que le cantó otro pasodoble de 'Los de la roca', titulado 'Sentaíta en gallinero'.

Molina confesó que formar parte de ese momento fue "un regalo de la vida", dijo el artista antes de contar una anécdota vivida con Manolo Santander "la primera vez que vine a tocar a La Palma con mi banda de Rota".

Gran momento entre los numerosos gestos cariñosos en modo de coplas que dejaron veteranos chirigoteros que fueron rivales, y otros muchos noveles que se han preocupado por seguir sus pasos.

El público, que tuvo la oportunidad de escribir palabras de cariño al coplero en un libro de firmas estrenado para la ocasión, abarrotó la plaza Manolo Santander para presenciar un acto que condujo Germán García y que comenzó con la actuación de la chirigota del Sheriff, Rober Gómez y Juan Pérez, que ofreció grandes pasodobles de todos los tiempos, para iniciar su primera tanda de coplas la antología del homenajeado liderada por su hijo Manolín, abriendo con la presentación de 'Los del perejil lacio' (1988) y recordando, entre otros temas, el último pasodoble del maestro, el de medida de 'La maldición de la lapa negra' (2019), o una letra de 'Los destripadores de la calle Londres' (2014).

El evento homenaje también contó con las actuaciones de la chirigotas como 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos), 'Los Chabolis', 'Los plácidos domingos', 'Carnaval, me cago en tus muertos', 'Los que salieron perdiendo' y 'Los del Canal Sur'.