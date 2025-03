El Pópulo acoge el Circuito de agrupaciones callejeras con un ojo puesto en el cielo

Un día más el mundo carnavalero está pendiente de pronósticos meteorológicos para acudir a su cita. En esta ocasión con el tradicional circuito de agrupaciones callejeras que se concentran en El Pópulo y sus alrededores las noches del miércoles y jueves de Carnaval, días muy jugosos para escuchar las coplas más canallas sin las grandes aglomeraciones de los fines de semana.

Pero de nuevo, la lluvia amenazaba en esta noche de miércoles con no perderse otro jaleo carnavalesco. Si la mañana fue lluviosa, el día se abrió por la tarde a ratos para dejar la esperanza de que el Carnaval, una vez más, pudiera abrirse paso. Y así fue. La tregua de la noche ha hecho que se abran claros dedicados a la fiesta, sin dejar de mirar de reojo al cielo por si las precipitaciones se apuntan a la hora del popurrí.

De hecho, sobre las diez y media de la noche las calles del viejo barrio se podían transitar sin demasiada bulla por una afluencia tímida. En la plaza de San Juan de Dios se encontraban poco antes de esa hora la comparsa de la cantera ‘Generación Z’ dentro de ‘La cantera callejea’.

Mientras tanto, en el interior del Pópulo las agrupaciones del Concurso y las callejeras convivían como en un patio de vecinos, habitualmente con buena vecindad, aunque el poderío de ‘La desafinada’, el coro de Nandi Migueles, hacía complicado poder seguir el repertorio de la ilegal ‘Frank de la jungla visita Cádiz’, con solo tres componentes, junto a la taberna del Teniente Seblón.

Junto al bar El Malagueño ofrecía su repertorio la chirigota de Vera Luque ‘Los cayetanos del toro’, mientras en la puerta de la Casa del Almirante cantaban ‘Los hijos de los millonarios, vulgo los carahote’. Otra chirigota concursante, ‘Los del tiktok’, llegaban desde Jerez para repartir sus cuplés por las calles de La Tacita. En el arco del Pópulo hacían lo propio ‘Los desokupas’ y muy cerca, en la esquina del Marqués de Cádiz, el romancero ‘En la carpa yo te espero’.

Todas las modalidades presentes, ilegales o no, aunque es la oportunidad inmejorable para esos repertorios que están hechos para la calle, para estas noches. Como los de ‘El circo du soleil nublado que parece que iba a llover’ (muy al tipo para una noche como la de este miércoles), que ofrecían su obra en la calle Cristóbal Colón, ‘Alaska, Vaquerizo y un canasto de erizos’, en la puerta del BBVA, ‘El jorobado de Notre Cádiz’ conocida como la chirigota del Airon, que se alejaba un poco más hasta la calle Argantonio, o en el callejón de San Andrés, unas diosas del Olimpo coreaban su estribillo “quien pueda que me critique y me ponga vestía de limpio, que me lo paso por el Olimpo”.

Estaba anunciada sobre esa hora también una quedada de las chirigotas ‘Los muchachos del congelao’ y ‘Una chirigota con sHoNiKet3’ en las escaleras de la plaza de Santa Cruz, lo que hizo que se arremolinara mucha gente expectante en ese rincón. Sin embargo la agrupación estaba sobre el escenario de San Francisco a esa hora, lo que pondría a prueba la paciencia de los asistentes ante tal anuncio.

La noche se fue animando, cogiendo confianza a medida que la lluvia no aparecía, aunque de reojo, como casi todo este Carnaval, la mirada siempre se iba de soslayo al cielo, comprobando que las nubes no hicieran acto de presencia.