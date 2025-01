Pepito Martínez: "El pasodoble lo tenía hecho desde el confinamiento esperando una oportunidad como esta"

El Concurso de Agrupaciones 2025 se abrió en la tarde-noche de este jueevs, en lo que a coplas se refiere, con la música de una institución en el mundo del Carnaval: José Martínez González 'Pepito Martínez' o 'Pepito el Guitarra'. El fichaje estrella de la comparsa de José Juan Pastrana, 'Los trastos,' regresaba a la modalidad después de cinco años. No sonaba su pasodoble en comparsa desde 2020 con 'Mi reino en tus manos'. "Tenía ganas de volver, después de dos años en chirigota añoraba la comparsa", manifestaba el autor.

Tras la actuación, Martínez, aseguraba haber notado al grupo "perfecto", al igual que "perfecta" fue, a su juicio, la respuesta del público pese a abrir telón no solo en la sesión sino en todo el concurso. "Se notaba que había ganas de Carnaval", apostilló. El retraso del comienzo de la sesión por el homenaje al recordado jefe de tramoya Pascual Catrofe ayudó a que el público estuviera ya asentado cuando 'Los trastos' salió a escena.

Su relación con este grupo comenzó el año pasado, cuando fue 'Pueblejito la Frontera'. "Yo era quien les abría el local de ensayo, en la asociación de vecinos San Carlos, y ahí entablamos amistad. Para este año me ofrecieron hacer la música y no me lo pensé dos veces. La condición era poder afinar al grupo y así ha sido. Hemos hecho un buen trabajo entre todos ensamblando las voces", relata. Un grupo "que es como una familia" y en el que Martínez ha caído de pie.

El creador de músicas tan emblemáticas como las de 'Hombres azules' o 'Charrúas', en su etapa con Joaquín Quiñones, reconocía que el pasodoble de 'Los trastos' estaba guardado en un cajón desde hace tiempo. "Lo tenía hecho desde el confinamiento esperando una oportunidad que mereciera la pena y esta lo merecía", admitía.

Después del debut en la fase clasificatoria, Martínez dice que espera "mucho" de esta comparsa en su trayectoria durante el COAC 2025. "Tengo muchas esperanzas en 'Los trastos' y espero lo máximo. El grupo está defendiendo a uerte el repertorio".

Han pasado más de 50 años desde el debut de Pepito Martínez, que se produjo en 1972 con la comparsa 'Grandes recuerdos', aunque luego no salió hasta 1975 con El Carota en 'Los majaras del desierto'. Ya en 1976 pasó a salir con Antonio Martín en 'España y olé', comenzando entonces a puntear, un arte de la guitarra en el que fue un pionero en el Carnaval. La primera autoría importante fue con 'Hombres azules', en un debut más que soñado debido a la excelsa calidad del pasodoble.

Todavía queda por escuchar otro pasodoble de Martínez. Será este sábado con la chirigota 'La anticuarias', de Ramón Peñalver y César Dos Santos en la letra, que cerrará la tercera sesión de preliminares.