Pedro Espinosa, de Radio Cádiz, se lleva el Premio Paco Navarro 2026

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha concedido el Premio Paco Navarro 2026 a Pedro Espinosa Coucheiro en reconocimiento a su labor informativa en torno al Carnaval de Cádiz.

El jurado, compuesto por Melchor Mateo, Mirian Peralta y María Dolores Vilches, actuando como secretario Antonio Muñoz, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, ha acordado por unanimidad conceder este reconocimiento a Pedro Espinosa Coucheiro por su apuesta decidida e innovadora por dar voz y visibilidad a la cantera del Carnaval de Cádiz, no solo durante la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), sino también a lo largo de todo el año.

En este sentido, el acta destaca iniciativas impulsadas por el periodista como ‘El baúl de la cantera’ o el premio ‘Dedal mágico’ al mejor tipo de la cantera, proyectos que contribuyen a poner en valor el trabajo de las agrupaciones infantiles y juveniles, y a fomentar la continuidad generacional del carnaval.

El jurado también ha subrayado su labor de documentación, su compromiso con la información carnavalesca y la calidad de la cobertura realizada desde los micrófonos de Radio Cádiz, medio desde el que ha desarrollado una intensa labor de difusión y seguimiento de la fiesta.

Asimismo, el jurado ha querido reconocer la calidad del resto de candidaturas presentadas por las personas asociadas a la Asociación de la Prensa de Cádiz.

El Premio Paco Navarro es un reconocimiento que concede la APC a la mejor labor informativa relacionada con el Carnaval de Cádiz, una distinción que rinde homenaje a la figura del periodista Paco Navarro, referente del periodismo gaditano y especialmente vinculado a la divulgación y cobertura de la fiesta.

Con este galardón, la APC pone en valor cada año el trabajo de profesionales de la comunicación que contribuyen a difundir, estudiar y preservar el Carnaval de Cádiz, uno de los principales símbolos culturales de la ciudad.

El premio se entregará en la tradicional Velada de la Prensa el próximo 4 de julio en el Castillo de Santa Catalina.