Pedro Espinosa, de Radio Cádiz, se lleva el Premio Paco Navarro 2026
El jurado elige por unanimidad al periodista de la Cadena Ser por iniciativas como 'El baúl de la cantera' o el premio 'Dedal mágico'
Mabel Caballero, nueva presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz
La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha concedido el Premio Paco Navarro 2026 a Pedro Espinosa Coucheiro en reconocimiento a su labor informativa en torno al Carnaval de Cádiz.
El jurado, compuesto por Melchor Mateo, Mirian Peralta y María Dolores Vilches, actuando como secretario Antonio Muñoz, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, ha acordado por unanimidad conceder este reconocimiento a Pedro Espinosa Coucheiro por su apuesta decidida e innovadora por dar voz y visibilidad a la cantera del Carnaval de Cádiz, no solo durante la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), sino también a lo largo de todo el año.
En este sentido, el acta destaca iniciativas impulsadas por el periodista como ‘El baúl de la cantera’ o el premio ‘Dedal mágico’ al mejor tipo de la cantera, proyectos que contribuyen a poner en valor el trabajo de las agrupaciones infantiles y juveniles, y a fomentar la continuidad generacional del carnaval.
El jurado también ha subrayado su labor de documentación, su compromiso con la información carnavalesca y la calidad de la cobertura realizada desde los micrófonos de Radio Cádiz, medio desde el que ha desarrollado una intensa labor de difusión y seguimiento de la fiesta.
Asimismo, el jurado ha querido reconocer la calidad del resto de candidaturas presentadas por las personas asociadas a la Asociación de la Prensa de Cádiz.
El Premio Paco Navarro es un reconocimiento que concede la APC a la mejor labor informativa relacionada con el Carnaval de Cádiz, una distinción que rinde homenaje a la figura del periodista Paco Navarro, referente del periodismo gaditano y especialmente vinculado a la divulgación y cobertura de la fiesta.
Con este galardón, la APC pone en valor cada año el trabajo de profesionales de la comunicación que contribuyen a difundir, estudiar y preservar el Carnaval de Cádiz, uno de los principales símbolos culturales de la ciudad.
El premio se entregará en la tradicional Velada de la Prensa el próximo 4 de julio en el Castillo de Santa Catalina.
