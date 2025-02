El Papa te perdona

No tienen filtro estos juntaletras. No respetan ni a los enfermos. Para ellos vale todo con tal de hacer una gracia. ¿Y qué gracia puede tener un cuplé mofándote de la salud de nuestro Santo Padre? Ninguna. El planeta rezando por su recuperación y el cortete de San José de La Rinconada haciendo burlas con el bueno de Francisco. Según me cuenta mi sobrino Anselmo, que estuvo en el Falla, la memoria le jugó una mala pasada a la chirigota y el cuplé no tuvo un buen fin. Vamos, que hicieron el indio. Pues me alegro, qué quieren que les diga. Estaba de Dios que esa letra no tuviera efecto. Pero que esté tranquilo Bizcochín, que Su Santidad no es rencoroso y le absolverá de sus pecados, que a buen seguro son muchos. Así actúan estos poetillas de garrafón, amparándose en esa frase que para ellos debe ser el salvoconducto para ofender: “Esto es Carnaval”. No señor. No es Carnaval, es falta de respeto. Después son los primeros que se echan atrás si alguien les amenaza con una querella y se hacen los corderitos degollaos. A mí no me engañan. Todavía quedan varias funciones y alguno más puede meter la pata, aunque gracias a Dios esto se va acabando en cuanto a lo oficial. Lo peor está por llegar: las callejeras amparadas en las oscuridades de las calles diciendo barbaridades contra los católicos. La mayoría de sus componentes con hijos en colegios concertados, pero ya se sabe que la incoherencia es habitual entre estos menesterosos.