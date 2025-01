Palabra de Dios, bien

Si algo de lo que ocurre en el viciado mundo de la vomitiva farándula carnavalesca me agrada, más incluso que escuchar Radio María mientras quemo incienso Tres Reyes, es ver cómo sus ridículos personajillos se pelean entre ellos. Llamé a mi sobrino Anselmo para que me fuera a la ferretería Quirós por una alcayata para colgar un almanaque de Santa Genoveva y cuando llegó a casa me contó que un tal ¿Jonás?... no, no, Jona (que al parecer se pronuncia Yona), cosa que no me sorprende ya que no espero que un carnavalero se llame Benedicto o Epifanio, el año pasado se metió con los coristas y ahora estos les están contestando. Algo así como una pelea bajuna de vecindario chungo pero a través de los tangos (sí, claro, Carlos Gardel era escayolista). Son lo que son y no dan para más. Uno de los coros que le ha cantado al tal Jona, según me cuenta mi sobrino, se llama ‘Las entrañas de Cádiz, que según veo en las fotos de este diario van de mineros. Me hace gracia verlos con un pico en la mano. Entiendo que es la primera vez que han cogido una herramienta en sus vidas. Ya se sabe que estos menesterosos no juntan entre todos cinco años cotizados y han trabajado menos que el foniatra de Rancapino. Las cosas del postureo. Pero el otro coro que ha respondido a Jona se llama ‘Palabra de Dios’ y su autor se apellida Monje. ¡Qué maravilla! Este es mi coro favorito, le deseo lo mejor.