La opinión de Joaquín Quiñones para 'Diario del Carnaval': Paco baja aunque sea en pijama

Se han cumplido veinte años de la comparsa ‘Paco baja, aunque sea en pijama’, y la verdad es que poco ha cambiado el espíritu que esa agrupación quería reivindicar, para que no se fuese de las manos la verdadera esencia de lo que en el año 1.960 inventara Paco Alba.

La prensa, en general, cada vez hace mas hincapié en que la época dorada de la comparsa fueron los ochenta, noventa y principio de este siglo, de lo cual me siento orgulloso de haber pertenecido a esa nómina de autores, que bebimos en la fuente de EL BRUJO, y mantuvimos la raíz de esa nueva modalidad, que a pesar del escarnio que a veces cometen en estos tiempos sigue siendo la reina del concurso.

Es tan difícil cantar un pasodoble de hoy que te tienes que meter en la ducha con cuatro o cinco para que cada uno haga una voz más alta que el otro, y no suena el dúo, tenor y segunda. El gran Noly siempre tiene por convicción que el pasodoble consta de principio, trío y final, y minuto cuarenta, y no estará equivocado cuando lo suyo es de lo que más se canta. Desvirtuar el pasodoble clásico nos esta llevando a empezar con un minuto de punteao y cuatro de interpretación, eso no lo canta nadie. La copla una vez que sale del autor, el pueblo es su dueño, pero si no la canta, de qué sirve.

La última vez que vi a Paco con vida fue en el sepelio de Eduardo Delgado, en la Iglesia de la Palma, meses antes de su fallecimiento; tenía gran amistad con el mejor cupletero de los años sesenta.

La primera agrupación que vi en el Falla fueron ‘Los Sarracenos’ con apenas siete años, y a partir de ese año me convertí en un seguidor incondicional de su obra.

Después, una vez adulto, fueron saliendo mis ídolos con los que luego he competido como Antonio Martín, Pedro Romero o Enrique Villegas y que durante muchos años mantuvieron el hechizo de la comparsa. Paco no nos dejo ningún credo, nos legó una liturgia carnavalesca que nadie aún ha mejorado.

En el cincuentenario de su muerte, el Ayuntamiento aún no se ha enterado, estará todavía liao con el regidor. Tan solo La Peña que lleva su nombre, el Aula de Cultura del Carnaval y la Diputación Provincial se han acordado de esta efeméride.