Esas odiosas maletas con ruedas

Es jueves por la mañana. Acabo de salir de misa de 11 y después de gozar de un absoluto recogimiento, al poner los pies en la calle mis oídos han estallado escuchando ese odioso chirriar de las ruedas de las maletas por las aceras. Ya están aquí las hordas de visitantes. Las más finas, las que pernoctan, pero hordas al fin y al cabo. La avanzadilla de la muchedumbre tiesa, podríamos decir. Son turistas contentos, que creen que vienen a Venecia y se van a encontrar también con canales... de orina entre las calles. Son visitantes que tendrán idealizado al Carnaval de Cádiz y se marcharán diciendo lo que todos: “Esto no es para tanto”. Comprobarán que esta fiesta del demonio no es más que gente bebiendo y orinando en las aceras y que, según me dice mi sobrino Anselo, para escuchar una cancioncilla de esas deberán esperar horas hasta que los artistillas aparezcan con sus resacas. Arriesgarán la salud comiendo de aquella manera bocadillos de tortilla o de filetes, que les cobrarán como un menú de degustación de Ángel León, y cervezas aguadas. Sufrirán las incomodidades de no poder orinar en los baños de los bares, que casualmente estarán averiados. Y cuando lleguen a sus lugares de origen, hablarán pestes de Cádiz y de su Carnaval. (Esto es lo que me gustaría que ocurriera, pero se ve que los turistas son masoquistas, valga la pobre rima propia de un carnavalero, y vendrán de nuevo el año que viene. Como dijo el torero, ‘hay gente pa tó’.