Nuevos nombres de agrupaciones para el Carnaval 2024: Bizcocho, Nene Cheza, Santoña y Los Molina

Muchas agrupaciones del Carnaval de Cádiz empezarán el verano con una parte de la tarea hecha para el próximo concurso. Y es que no son pocas las que vienen anunciando en los últimos días su nombre para el COAC de 2024, con una idea diseñada para iniciar en septiembre los ensayos.

De las últimas en sumarse han sido la chirigota de Antonio Álvarez 'Bizcocho', finalista de 2023 con 'Los mi alma'. Según ha escrito en sus redes sociales su autor, para el próximo año se llamarán 'La última y nos vamos'. El grupo de San José de la Rinconada tendrá de nuevo música y letra firmada por Bizcocho y la dirección de Ernesto Urmeneta.

No pienso permitir que todo el mundo anuncie su nombre y nosotros no, además me he calentado en Cádiz y lo he soltado, por eso en 2024 seremos…'La última y nos vamos'..va por ustedes!… Y los del submarino! 🤍 @ChirigotaBizc8 pic.twitter.com/2R69vSICPD