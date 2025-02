No abren los ojos

Perdieron la oportunidad llamándose ‘Abre los ojos’. Una oportunidad histórica para decirle a Cádiz lo que le resta tener este Carnaval hortera y ridículo. Para contarle a los gaditanos el dinero que cuesta mantener contentos a la piara de carnavaleros y sus miles de seguidores, hurtando ese dinero de los presupuestos para arreglar, un poner, las fachadas de las iglesias. Para decirle al mundo que esta fiesta caduca y bárbara se lleva los esfuerzos de una ciudadanía que debería emplearlos en cuestiones más importantes como poner palcos en todas las calles del centro en Semana Santa o dorar todos los pasos que aún quedan con madera vista. Pero no, prefirieron cantar, según he leído, contra las vacunas. Y ahí no parto peras con nadie. ¿Por qué creen que he llegado a mi edad con este ágil cuerpecito y rebosante de salud, además de alimentarme de apios y tortillitas liadas?. Pues por esas maravillosas vacunas que mi médico, un doctor serio como los antiguos, al que se le pone el ‘Don’ por delante, me administra al principio de los inviernos en el ambulatorio de la calle Cervantes. Mano de santo. Ni moquillo, oigan. Ya quisiera que inventaran la vacuna contra la rabia carnavalesca, pero me moriré con esa pena. Si para algo soy negacionista es para el Carnaval. Niego y reniego como gaditana. Niego la existencia del Ramoni y del Subiela, del Cascana y del Molina, del Canijo y del Gago. Yo quisiera que todo esto fuera un sueño, como el capítulo final de ‘Los Serrano’.