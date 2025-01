Nene Cheza: "Acaba un Carnaval y empieza otro: ¿para qué recordar malos momentos?

Nene Cheza viene ya al Falla con muchos tiros 'daos', algunos de ellos le alcanzaron el año pasado con su comparsa 'La resbalaera' después de cantar algún que otro pasodoble controvertido. Este año viene de 'Payaso', haciendo borrón y cuenta nueva. "Esto es como el que se compra unos zapatos nuevos. Después de 40 años viniendo aquí uno sabe ya nadar en todo tipo de mares", señalaba después de actuar con su comparsa. La comparsa canta en su repertorio que "nadie va a poder con nosotros". Y al hilo de esta reflexión, Cheza añadía que "al final la unión y el cariño hacen la fuerza. Y a partir de ahí, un nuevo Carnaval. Acaba uno y empieza otro, y así ha sido toda la vida. Para qué recordar malos momentos".

Mostró su satisfacción por el debut. "Hemos venido con unas pretensiones que simplemente eran pasarlo bien y emocionar a la gente con el repertorio, y ha sido objetivo conseguido. Estoy muy contento", precisó

Descartó que el tipo colorista que trae este año tenga que ver con un cambio de registro con respecto a 'La resbalaera'. "Simplemente estos tipos surgen. Teníamos ganas de representar a un personaje que se asemejara al Carnaval, en cuanto a la tristeza y la alegría. Payasos han salido muchos y hemos intentado buscar uno original. Transmitiendo la personalidad del payaso y creo que el público lo ha entendido perfectamente", apostilló.

De momento, ninguna letra polémica. "El segundo pasodoble es una reivindicación de la cantera y ahí no podemos usar artillería, pero bueno, ta vendrá alguna", declaró.

Sobre el concurso en la modalidad de comparsas admitió que "no puedo opinar porque realmente no he escuchado bien a las demás. Sería injusto hablar de ellas. Cuando acaba el Concurso me siento y aprendo de lo que hacen bien mis compañeros e intento corregir lo que he hecho mal yo".

Lleva tiempo amagando, pero no le llega el fruto de una final. "Bueno, es que eso no lo decido yo. La final no da la felicidad completa, pero recompensa en lo económico y en poder venir un día más al teatro, que a la gran mayoría de nosotros nos gusta cantar aquí, en el teatro de nuestra tierra". Cheza apuntó que "si te dan la oportunidad de venir un día más y expresarte un día más, es maravilloso. Pero no está en el ranking de mis prioridades. El día que lo consiga me alegraré más por los chavales. Hombre, por mí también y por Zampi, el letrista, pero sobre todo porque ellos tengan la oportunidad de cantar cuatro veces".